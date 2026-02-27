Φαρμακεία

Φαρμακεία 27/02/2026

(8πμ-11μμ):

ΘΑΝΑΚΟΥ ΒΙΒΗ Σίφνου 63 (κοντά στον Προφήτη Ηλία) τηλ. 2410614574

ΔΑΛΙΑΝΑΣ ΘΑΝΟΣ 31ης Αυγούστου 27 (Γενικό Νοσοκομείο, έναντι 6ου Δ.Σχολείου) τηλ. 2410534888

ΚΥΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κύπρου 43 & Ασκληπιού (γωνία) τηλ. 2410533910

ΜΠΕΓΑ ΕΣΤΕΡ Βόλου 79 (απέναντι από ταβέρνα ΝΙΑΚΑΣ) τηλ. 2410236750

Σ.Φ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΚΟΤΗ – ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΕ Μανδηλαρά 49 & 28ης Οκτωβρίου τηλ. 2410281249

Σ.Φ. ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ Θ. Καραολή & Δημητρίου 31 τηλ. 2410613798

ΤΖΕΛΛΟΥ ΚΕΡΥ Ανθίμου Γαζή 10 (πλησίον πλατείας Εβραίων) τηλ. 2410535973

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΚΙΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Παναγούλη 15 & Κούμα τηλ. 2410287468