Φαρμακεία

Φαρμακεία 27/03/2026

(8πμ-11μμ):

ΒΑΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ασκληπιού 19 & Κούμα τηλ. 241053090

ΒΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλου 16 τηλ. 2410533930

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ Μανδηλαρά 27 τηλ. 2410254304

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεωφ. Καραμανλή & Ακαρνανίας τηλ. 2410972209

Σ.Φ. ΣΤΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 25ης Μαρτίου 7 – πλησίον 31ης Αυγούστου (περιοχή Νοσοκομείου) τηλ. 2410554147

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πανοπούλου 19 – Νεάπολη (έναντι Ι.Ν. Απ. Πέτρου και Παύλου) τηλ. 2410622180

Σ.Φ. ΦΑΙΔΡΑ ΝΙΚ. ΓΚΑΝΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βενιζέλου 39 τηλ. 2410535412