Φαρμακεία 27/7/2026

(8πμ-11μμ):
ΘΑΝΑΚΟΥ ΒΙΒΗ Σίφνου 63 (κοντά στον Προφήτη Ηλία) τηλ. 2410614574
ΚΥΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κύπρου 43 & Ασκληπιού (γωνία) τηλ. 2410533910
ΜΠΕΓΑ ΕΣΤΕΡ Βόλου 79 (απέναντι από ταβέρνα ΝΙΑΚΑΣ) τηλ. 2410236750
Σ.Φ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΚΟΤΗ – ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΕ Μανδηλαρά 49 & 28ης Οκτωβρίου τηλ. 2410281249
Σ.Φ. ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ Θ. Καραολή & Δημητρίου 31 τηλ. 2410613798
ΤΖΕΛΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Ανθίμου Γαζή 10 τηλ. 2410535793
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
Σ.Φ. ΦΑΙΔΡΑ ΓΚΑΝΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196