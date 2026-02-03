Φαρμακεία 3/2/2026

Φαρμακεία

(8πμ-11μμ):

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Παναγούλη 18 (πλησίον πλατείας Ταχυδρομείου) τηλ. 2410256919

ΖΑΡΚΙΝΟΥ ΦΑΝΗ Καραθάνου 59-61 τηλ. 2410535062

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δευκαλίωνος 9 (έναντι Μεγάρου Δικηγόρων) τηλ. 2410536559

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΤΙΜ. ΚΡΑΣΙΜΗΡΑ Ελευθερίας 7Α & Παπαζαχαρίου – Φιλιππούπολη (Πίσω από την Πυροσβεστική) τηλ. 2410617105

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ Νικηταρά & Στρ. Φράγκου γωνία τηλ. 2416007855

Σ.Φ. ΑΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ–ΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ Σωκράτους 39 (Ν. Σμύρνη) τηλ. 2410282270

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ηρ. Πολυτεχνείου & 28ης Οκτωβρίου τηλ. 2410283403

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ερ. Σταυρού 30 τηλ. 2410257282