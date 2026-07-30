Φαρμακεία

Φαρμακεία 30/7/2026

(8πμ-11μμ):

ΒΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλου 16 τηλ. 2410533930

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ Μανδηλαρά 27 τηλ. 2410254304

Σ.Φ. ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΟΕΝ ΡΑΣΕΛ ΟΕ Ανθ. Γαζή 1 & Κύπρου γωνία τηλ. 2410535260

Σ.Φ. ΣΤΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 25ης Μαρτίου 7 – πλησίον 31ης Αυγούστου (περιοχή Νοσοκομείου) τηλ. 2410554147

ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κολοκοτρώνη 2 & Μανδηλαρά τηλ. 2410573135

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πανοπούλου 19 τηλ. 2410622180

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βενιζέλου 39 τηλ. 2410535412

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρόκλου 15 τηλ. 2410250292