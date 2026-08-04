Φαρμακεία

Φαρμακεία 4/8/2026

(8πμ-11μμ):

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Κοραή 21 & Λ. Κατσώνη τηλ. 2410287439

ΜΠΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ης Μεραρχίας 1 πλατεία Νεάπολης τηλ. 2410626654

Σ.Φ. ΓΑΪΤΑΝΗ ΣΤ. – ΓΑΪΤΑΝΗ ΓΛ. Αλ. Παναγούλη 91 (πλησίον Σ/Μ Σκλαβενίτης) τηλ. 2410286122

Σ.Φ. ΛΕΓΟΣ Φ. & ΛΕΓΟΥ Ε. Ασκληπιού 26 τηλ. 2410535620

Σ.Φ. ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. – ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ Κενταύρων 19 & Κύπρου (πλατεία Εβραίων) τηλ. 2410258681

Σ.Φ. ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΑΙΚ. – ΚΟΚΚΑΛΗΣ Θ. ΟΕ Γεωργιάδου 55 & Ολύμπου τηλ. 2410257150

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ρούσβελτ 73 τηλ. 2410625232