Φαρμακεία

Φαρμακεία 5/6/2026

(8πμ-11μμ):

ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΗ Ιωαννίνων 94 (δίπλα στην Πυροσβεστική, απέναντι από την Αγ. Τριάδα) τηλ. 2410618418

Σ.Φ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΚΟΤΗ – ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΕ Μανδηλαρά 49 & 28ης Οκτωβρίου τηλ. 2410281249

Σ.Φ. ΜΠΕΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ – ΜΠΕΗ ΣΤ. Κομοτηνής 24 & Ηγουμενίτσης (Χαραυγή, κοντά στην πλατεία) τηλ. 2410286636

Σ.Φ. ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΥΡΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΟΕ 23ης Οκτωβρίου 102 πλησίον Γ. Σεφέρη τηλ. 2410235977

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κουμουνδούρου 22 τηλ. 2410535514

ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Κρανώνος 5 τηλ. 2410289401

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΕ Κύπρου 63 τηλ. 2410251375