Φαρμακεία

Φαρμακεία 6/4/2026

(8πμ-11μμ):

ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Αχιλλέως 15 (Πλατεία Ανθούπολης) τηλ. 2410610545

ΜΗΛΙΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Υψηλάντου 19-23 τηλ. 2410550350

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Βενιζέλου 138 (Περιοχή Άγιος Αχίλλειος) τηλ. 2410252563

ΤΣΙΟΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Χατζημιχάλη 72 τηλ. 2410625111

Σ.Φ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡ. & ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε. Παπακυριαζή 3 (έναντι Στρατιωτικού Πρατηρίου) τηλ. 2410287263

ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ Γεωργιάδου 30 (πλησίον Γενικού Νοσοκομείου) τηλ. 2410251231

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ασκληπιού 46 τηλ. 2410621063

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

Σ.Φ. ΦΑΙΔΡΑ ΝΙΚ. ΓΚΑΝΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196