Φαρμακεία 7/1/2026

(8πμ-11μμ):
ΖΑΓΚΛΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δημοσθένους 29 (Νέα Σμύρνη) τηλ. 2410281083
ΖΗΝΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. Σεφέρη 154Α & 23ης Οκτωβρίου (πρώην Γεωργίου Α’, έναντι πρώην κιν/φου ΑΚΡΟΠΟΛ) τηλ. 2410554460
ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Παναγούλη & Μανδηλαρά γωνία 2410626111
ΝΤΑΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γρ. Λαμπράκη 31 τηλ. 2410253535
ΤΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ Νικηταρά 3 τηλ. 2410288022
ΦΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λευκωσίας 12 (πλατεία Αβέρωφ-πλησίον Φαρσάλων) τηλ. 2410660882
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κουμουνδούρου 22 τηλ. 2410535514
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΤΗΝΕΛΛΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ Παπαναστασίου 121 τηλ. 2410626223