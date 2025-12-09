Φαρμακεία

Φαρμακεία 9/12/2025

(8πμ-11μμ):

ΜΠΕΓΑΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ Λαγού 41 τηλ. 2410614460

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ Ι. Φαρσάλων 199 τηλ. 2410620114

Σ.Φ. ΟΘΩΝ Ι. & ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ Π. Αλ. Παναγούλη & Ηπείρου γωνία (παραπλεύρως ΙΚΑ) τηλ. 2410233313

Σ.Φ. ΣΤΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 25ης Μαρτίου 7 – πλησίον 31ης Αυγούστου (περιοχή Νοσοκομείου) τηλ. 2410554147

Σ.Φ. ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΑΙΚ. & ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘ. Γεωργιάδου 55 (ΚΤΕΛ Λάρισας) τηλ. 2410257150

ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. Δραγούμη 6 (έναντι Δημαρχείου) τηλ. 2410532451

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βενιζέλου 39 τηλ. 2410535412