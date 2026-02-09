Φαρμακεία 9/2/2026

(8πμ-11μμ):
ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νικηταρά 56-58 & Χρυσοχόου τηλ. 2410283213
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κύπρου 19 (Νέα Αγορά) τηλ. 2410285197
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΤΖΕΝΗ – ΑΓΑΠΗ 31ης Αυγούστου 44 (απέναντι από ΓΝΛ) τηλ. 2410233395
ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΖΩΗ 23ης Οκτωβρίου 51 τηλ. 2410281830
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μανδηλαρά & Ιάσονος γωνία τηλ. 2410234150
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Σκοπάδων 7 (αρχή Καρδίτσης, πρώτος δρόμος αριστερά) τηλ. 2410626047
ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Παπαναστασίου 69 τηλ. 2410252928
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
Σ.Φ. ΦΑΙΔΡΑ Ν. ΓΚΑΝΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΚΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196