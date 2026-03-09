Φαρμακεία 9/3/2026

(8πμ-11μμ):
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ερ. Σταυρού 30 (πύλη Παλιού Νοσοκομείου) τηλ. 2410257282
ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Αβδήρων 44 (Άγιος Θωμάς, δίπλα στο δημοτικό σχολείο) τηλ. 2410620128
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηρ. Πολυτεχνείου 157-159 & Υψηλάντου τηλ. 2410550948
ΜΗΝΑ ΧΡΥΣΑ Βόλου 142 (200μ. από το οικογενειακό κέντρο ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ) τηλ. 2410571035
Σ.Φ. ΤΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΕ Παλαμά & Νεοφύτου 9 τηλ. 2410252531
ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Μανωλάκη 1 & Κύπρου γωνία (δίπλα στην Τράπεζα της Ελλάδος) τηλ. 2410252010
Σ.Φ. ΦΑΙΔΡΑ ΝΙΚ. ΓΚΑΝΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Μ. Αλεξάνδρου 2 τηλ. 2410534461