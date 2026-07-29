Έτοιμος για παραλία: Τι να βάλεις στο σακίδιό σου πριν πας θάλασσα

Το καλοκαίρι είναι εδώ, οι θερμοκρασίες έχουν χτυπήσει κόκκινο και το μόνο που σκέφτεσαι είναι η στιγμή που θα βουτήξεις στο απέραντο γαλάζιο. Όσο ανέμελος κι αν θες να είσαι όμως, είσαι και ένας ενήλικος άντρας που, αν μη τι άλλο, πρέπει να (ξέρεις να) φροντίσεις τον εαυτό σου.

Για να μην καταλήξεις να δανείζεσαι τα πάντα από την παρέα σου ή να εξαρτάσαι από την κοπέλα σου σαν να είσαι παιδί κι αυτή η μαμά σου, τσέκαρε τι πρέπει να ρίξεις οπωσδήποτε στο σακίδιό σου πριν κλειδώσεις την πόρτα του σπιτιού πίσω σου.

1. Αντηλιακό

Ο ήλιος, ναι, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος και το αντηλιακό δεν είναι προαιρετικό. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ένα αντηλιακό σώματος με υψηλό δείκτη προστασίας και ένα ξεχωριστό για το πρόσωπο, γιατί το δέρμα εκεί έχει τις δικές του απαιτήσεις. Το να ξέρεις να προσέχεις τον εαυτό σου είναι μεγάλο πλεονέκτημα και εταιρείες σαν τη La Roche Posay έχουν μεγάλη ποικιλία για να διαλέξεις.

2. Πετσέτα θαλάσσης

Μας φαίνεται αδιανόητο ότι κάποιος θα πάει στη θάλασσα χωρίς πετσέτα, αλλά όλα τα έχουμε δει, οπότε καλύτερα να είμαστε σίγουροι: η πετσέτα θαλάσσης είναι απαραίτητη. Προτίμησε μια μεγάλη από μικροΐνες, που στεγνώνει στα μπαμ, πιάνει ελάχιστο χώρο στο σακίδιο και, το κυριότερο, δεν μαζεύει πάνω της όλη την άμμο της ακτής.

3. Δεύτερο μαγιό και στεγνά ρούχα

Μαζί με την πετσέτα, ρίξε στην τσάντα και ένα δεύτερο, στεγνό μαγιό. Το να κάθεσαι με τις ώρες με το βρεγμένο ή να οδηγείς με αυτό σε όλη την επιστροφή, μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Επένδυσε σε funky buddha μαγιό ανδρικά που έχουν τέλεια γραμμή και prints για να τα φοράς χωρίς δεύτερη σκέψη και πάρε μαζί σου και ένα ακόμα T-shirt ή πουκάμισο σε περίπτωση που λερώσεις το πρώτο ή είναι επίσης βρεγμένο – σίγουρη συνταγή για ψύξη με το air condition στο αυτοκίνητο.

4. Γυαλιά ηλίου και καπέλο

Τα γυαλιά ηλίου σου και ένα καλό καπέλο (τύπου bucket ή κλασικό jockey) είναι οι καλύτεροί σου φίλοι. Όχι μόνο σε προστατεύουν από τη ζαλάδα και την ηλίαση, αλλά κρύβουν και την κούραση από το ξενύχτι της προηγούμενης μέρας. Φόρα τα με το που βγεις από το σπίτι!

5. Νερό και σνακ

Η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο (από εμάς), οπότε ένα ισοθερμικό παγούρι με παγωμένο νερό είναι το Α και το Ω για να μην πάθεις αφυδάτωση. Για τις ξαφνικές λιγούρες, πάρε μαζί σου μερικές μπάρες δημητριακών, ξηρούς καρπούς ή φρούτα που αντέχουν, όπως τα νεκταρίνια, ακόμα κι αν πηγαίνετε σε οργανωμένη παραλία – δεν ξέρεις ποτέ πότε θα σου φανούν… όαση!

6. Τα απαραίτητα gadgets

Ζούμε στο 2026, που σημαίνει ότι τα μισά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά χρειάζονται φόρτιση. Πώς θα βγάλεις stories αν όχι με το κινητό σου; Πώς θα ακούσεις μουσική αν όχι με το φορητό σου ηχείο; Πώς θα φουσκώσεις το στρώμα σου αν όχι με την έξυπνη τρόμπα σου; Ένα πλήρως φορτισμένο power bank είναι απαραίτητο – και βάλε και μια αδιάβροχη θήκη που θα κρατήσει κινητό, κλειδιά και μετρητά μακριά από το νερό και την ενοχλητική άμμο που τρυπώνει παντού.

Κλείνουμε με τα πρακτικά: ένα πακέτο υγρά μαντηλάκια και ένα μικρό αντισηπτικό είναι σωτήρια. Η τσάντα σου είναι πλέον έτοιμη και έχεις όλα τα εφόδια για να περάσεις μια τέλεια μέρα. Φόρα το χαμόγελό σου, πάρε την παρέα σου και φύγατε για την παραλία.