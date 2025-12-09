Από την πρόληψη στην ευεξία: Η σύγχρονη προσέγγιση της υγείας

Αν δεν είσαι “άρρωστος” είσαι “υγιής”, σωστά;

Κι όμως, τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονα αντιληπτό πως η υγεία δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας αλλά κάτι πιο καθημερινό, όπως το πώς ξυπνάμε το πρωί, πώς αντιμετωπίζουμε το στρες ή πώς βρίσκουμε μικρές ισορροπίες μέσα στην πίεση της μέρας.

Πώς, όμως, έχει αλλάξει ο ορισμός της υγείας και, κυρίως, γιατί;

1. Η πρόοδος της επιστήμης

Αν κάτι γνωρίζουμε με βεβαιότητα σήμερα είναι ότι η υγεία δεν είναι μόνο βιολογία. Το στρες, οι κοινωνικές σχέσεις, η ψυχική κατάσταση και η διατροφή έχουν εξίσου μεγάλη σημασία: δεν μπορείς να μιλάς για “υγιή” άνθρωπο που κοιμάται 4 ώρες, τρώει fast food και ζει σε συνεχή πίεση.

Η πρόσβαση στη γνώση και την έγκυρη πληροφόρηση έχουν παίξει ίσως το σημαντικότερο ρόλο στο γιατί η υγεία είναι σήμερα θέμα πρόληψης.

2. Η ευκολότερη πρόσβαση στην υγεία

Δεν είναι μόνο ότι ξέρουμε περισσότερα για το τι σημαίνει “να ζεις υγιεινά”. Είναι ότι έχουμε και πρακτικά καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα υγείας. Οι γιατροί είναι πιο διαθέσιμοι μέσω τηλεϊατρικής, φαρμακεία σαν το pharm24.gr online φαρμακείο στέλνουν συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες στο σπίτι με ένα κλικ, ενώ η πληροφόρηση για εξετάσεις και προληπτικούς ελέγχους είναι ευκολότερη από ποτέ.

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης διευκόλυνε σημαντικά την πρόσβαση σε φάρμακα και θεραπείες, ειδικά κατά την πανδημία.

3. Η πρόκληση των χρόνιων νοσημάτων

Παλιά η “ασθένεια” σήμαινε κάτι οξύ και περαστικό: έπαιρνες αντιβίωση, γινόσουν καλά.

Σήμερα, όμως, τα μεγάλα “τέρατα” είναι ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά, η παχυσαρκία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τα μη μεταδοτικά νοσήματα ευθύνονται για περίπου το 74% των θανάτων παγκοσμίως.

Και το σημαντικότερο: οι περισσότερες περιπτώσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η τακτική άσκηση: μελέτες δείχνουν ότι μόλις 150 λεπτά περπατήματος την εβδομάδα μειώνουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 30%.

Με το προσδόκιμο ζωής να έχει ανέβει σημαντικά και τη γήρανση του πληθυσμού να αποτελεί δεδομένο, καταλαβαίνουμε γιατί το “healthy aging” είναι πιο σημαντικό από ποτέ – και επιτυγχάνεται μόνο μέσω της πρόληψης.

4. Η οικονομική πτυχή της πρόληψης

Κακά τα ψέματα, η θεραπεία είναι πανάκριβη, η πρόληψη όχι. Για παράδειγμα, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία έχει υπολογίσει ότι κάθε 1 δολάριο που επενδύεται σε προγράμματα προαγωγής υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί να εξοικονομήσει πολλαπλάσια δολάρια σε δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.

Τα συστήματα υγείας το γνωρίζουν καλά και για αυτό δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση σε προληπτικές εξετάσεις, εμβολιασμούς και καμπάνιες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

5. Η κουλτούρα της ευεξίας

Από το mindfulness μέχρι τις εφαρμογές που μετρούν τον ύπνο και τα βήματα, η κοινωνία δείχνει ότι δεν αρκείται στο να… μην αρρωστήσει. Θέλει να νιώθει καλά, να αποδίδει καλύτερα, να έχει ενέργεια και διάθεση.

Πολυάριθμες παγκόσμιες έρευνες έχουν δείξει ότι η ευεξία έχει μεγαλύτερη σημασία για τους ανθρώπους μετά την πανδημία – σημασία που αυξάνεται κάθε χρόνο. Πρόσφατα, το Global Wellness Institute διαπίστωσε ότι το wellness industry σημείωσε αύξηση από 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2020 σε 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2022 και έφτασε στο ρεκόρ των 6,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 (ετήσια αύξηση 9%) – ποσό περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτό της παγκόσμιας βιομηχανίας φαρμάκων, που εκτιμήθηκε στα 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πού καταλήγουμε; Η υγεία σήμερα δεν είναι μια μεμονωμένη πράξη, αλλά μια αλυσίδα επιλογών: από το να κλείσουμε έγκαιρα ένα check-up, μέχρι να αφιερώσουμε δέκα λεπτά την ημέρα για να ηρεμήσουμε το μυαλό μας.

Η σύγχρονη προσέγγιση μας δείχνει ότι η πρόληψη και η ευεξία δεν είναι απλώς μόδες αλλά επενδύσεις στο μέλλον μας. Αν τελικά η ποιότητα ζωής είναι το πιο πολύτιμο αγαθό, τότε η φροντίδα του εαυτού δεν είναι υποχρέωση, αλλά η πιο συνειδητή μορφή ελευθερίας που μπορούμε να χαρίσουμε στον εαυτό μας.