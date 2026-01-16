Αρθροσκόπηση Γόνατος και Ρήξη Μηνίσκου: Σύγχρονη Διάγνωση και Ελάχιστα Επεμβατική Αντιμετώπιση



Τι είναι η αρθροσκόπηση γόνατος

Η αρθροσκόπηση γόνατος αποτελεί μία σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, η οποία επιτρέπει στον ορθοπεδικό χειρουργό να εξετάσει και να αντιμετωπίσει παθήσεις της άρθρωσης χωρίς μεγάλες χειρουργικές τομές. Μέσω μικρών οπών εισάγεται μία κάμερα οπτικών ινών στο εσωτερικό του γόνατος, προσφέροντας άμεση και ακριβή απεικόνιση όλων των ενδαρθρικών δομών.

Ανατομία και λειτουργία του γόνατος

Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό, την κνήμη και την επιγονατίδα. Στο εσωτερικό της βρίσκονται οι μηνίσκοι, ο αρθρικός χόνδρος και οι χιαστοί σύνδεσμοι, δομές που συνεργάζονται για τη σταθερότητα, την απορρόφηση κραδασμών και την ομαλή κίνηση. Οι μηνίσκοι, με το ημισεληνοειδές τους σχήμα, προστατεύουν τον αρθρικό χόνδρο και κατανέμουν τα φορτία που δέχεται το γόνατο.

Πότε ενδείκνυται η αρθροσκόπηση

Η αρθροσκόπηση εφαρμόζεται τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς λόγους. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις τραυματισμών μηνίσκων, ρήξεων πρόσθιου ή οπίσθιου χιαστού συνδέσμου, αφαίρεσης ελεύθερων σωμάτων, χόνδρινων βλαβών, υμενικών παθήσεων και επιλεγμένων μορφών αρθρίτιδας. Το πλεονέκτημά της είναι η ακριβής επισκόπηση ολόκληρης της άρθρωσης με ελάχιστο τραυματισμό των ιστών.

Ρήξη μηνίσκου: αίτια και συμπτώματα

Η ρήξη μηνίσκου συγκαταλέγεται στους συχνότερους τραυματισμούς του γόνατος. Παρατηρείται συχνά σε αθλητές μετά από απότομες κινήσεις κάμψης και στροφής, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες λόγω εκφυλιστικών αλλοιώσεων. Τα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, οίδημα, δυσκαμψία, αίσθημα «κλειδώματος» και μείωση του εύρους κίνησης.

Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση

Η διάγνωση βασίζεται στη λήψη ιστορικού, την κλινική εξέταση και, όταν χρειάζεται, στη μαγνητική τομογραφία. Η θεραπεία εξατομικεύεται ανάλογα με τον τύπο και την εντόπιση της ρήξης. Μικρές ρήξεις με ήπια συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά, ενώ σε περιπτώσεις επιμονής των ενοχλήσεων εφαρμόζεται αρθροσκοπική αποκατάσταση με μερική μηνισκεκτομή ή συρραφή.

Αποκατάσταση και επιστροφή στην καθημερινότητα

Μετά την αρθροσκόπηση, ο ασθενής επιστρέφει συνήθως την ίδια ημέρα στο σπίτι. Η αποκατάσταση εξαρτάται από το είδος της επέμβασης, με στόχο τη μείωση του πόνου, την αποκατάσταση της κινητικότητας και την ενδυνάμωση του σκέλους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι ταχεία και ασφαλής.

Ασφάλεια και επιπλοκές

Η αρθροσκοπική χειρουργική χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών σε σύγκριση με τις ανοιχτές επεμβάσεις. Όταν πραγματοποιείται από έμπειρο χειρουργό και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, αποτελεί αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των παθήσεων του γόνατος.

Για εξατομικευμένη διάγνωση και σύγχρονη αντιμετώπιση των παθήσεων του γόνατος, επικοινωνήστε με τον Ορθοπεδικό Χειρουργό Δρ. Γεώργιο Μπεσίρη.