Αυλαία για το Hellenic Championship με τον Τζόκοβιτς, απόλυτο κυρίαρχο: πως φτάσαμε στην τελετή λήξης

Μετά από μία εβδομάδα απίστευτων αγώνων στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, το Hellenic Championship στο ΟΑΚΑ έφτασε στο τέλος του. Το ΟΑΚΑ "μεταμορφώθηκε'' σε ένα μέρος παγκόσμιας προσοχής. Αρκετοί φίλαθλοι του τένις ήρθαν στην πόλη για να ζήσουν αυτή τη απίστευτη εμπειρία, ακόμοι περισσότεροι παρακολούθησαν ζωντανά τους αγώνες στο Telecom Center.

Το τουρνουά φιλοξένησε μάλιστα πολλά γνωστά ονόματα του αθλήματος, όπως τον μοναδικό Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Λορέντζο Μουσέτι, τον Σεμπάστιαν Κόρντα και τον Σταν Βαβρίνκα.

1η ημέρα:

Η τελετή έναρξης στο Hellenic Championship επιτέλους έφτασε! Πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες των προκριματικών. Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών πέρασαν ο Σπιζίρι, ο Μάκντόναλτ, ο Κοπρίβα, ο Χάνφμαν, ο Μπερνέτ με μία εξαιρετική εμφάνιση που κατέπληξε το κοινό, και τέλος ο Μοτσίτσουκι ο οποίος κέρδισε τον αδερφό του Στέφανου Τσιτσιπά, Παύλο.

Πέρασαν επίσης ο γερμανός Στρουφ που επικράτησε με 2-0 σετ επί του Λαγιάλ, και ο Μόλκαν που νίκησε τον Ελβετό Μισολίκ, το νο 1 του ταμπλό των προκριματικών, σε ένα καταπληκτικό ματς τριών σετ στο κεντρικό γήπεδο. Η είσοδος για το Center Court την πρώτη μέρα της διοργάνωσης ήταν δωρεάν, παρόλα αυτά το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο…

2η ημέρα:

Την δεύτερη ημέρα του champioship έχουμε κάποιους αγώνες προκριματικών και κάποιους του πρώτου γύρου. Στο κυρίως ταμπλό πέρασαν ο Στρουφ κερδίζοντας τον νεαρό Ελβετό Μπερνέτ σε τρία σετ, ο Μακντόναλτ, ο Σπιζίρι που επικράτησε επί του τσέχου Κοπρίβα καθώς και ο Χάνφμαν. Τα ματς του πρώτου γύρου ήταν τρία. Ο Σεμπάστιαν Κόρντα πέρασε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά κερδίζοντας τον αυστραλό Αλέξι Πόπιριν. Μετά έχουμε το ματς ανάμεσα στον πορτογάλο Μπόργκς και στον Έλληνα Στέφανο Σακελλαρίδη. Δυστυχώς ο Στέφανος δεν μπόρεσε να νικήσει το παιχνίδι. Τέλος, ο Αλεχάντρο Ταμπίλο κατάφερε να προκριθεί στον επόμενο γύρο, κερδίζοντας ένα επικό ματς ενάντια στον Άνταμ Ουόλτον από την αυστραλία. Το ματς αυτό διήρκησε λίγο παραπάνω από τρεις ώρες και άφησε το κοινό έκπληκτο…

3η ημέρα:

6 λαχταριστά ματς παίχτηκαν την 3η ημέρα της διοργάνωσης. Όλα τους στον πρώτο γύρο. Ο Ελβετός θρύλος του παγκόσμιου τένις, Σταν Βαβρίνκα επισκέπτεται την Αθήνα με σκοπό να στεφθεί βασιλιάς στο hellenic championship 2025. Ο Βαβρίνκα κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο παρόλο που έχασε το πρώτο σετ από τον Ζάντσουλπ. Τον πρώτο γύρο κατάφεραν να περάσουν και ο Σπιζίρι, ο Κετσμάνοβιτς, ο Κοπρίβα καθώς και ο Τζουμούρ. Ένα ματς που έφτασε στα τρία σετ ανάμεσα στον γερμανό Στρουφ και τον γάλλο Μιούλερ και διήρκησε παραπάνω από δύο ώρες έληξε με την νίκη από τη μεριά του Γάλλου.

4η ημέρα:

Ο Σέρβος θρύλος του παγκόσμιου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς καταφθάνει στην Αθήνα για να μείνει μόνιμα μαζί με την οικογένειά του και να παίξει στο Hellenic Championship. Έτσι βγήκε ανακοίνωση ότι ο πρώτος του αγώνας θα γίνει στο κεντρικό γήπεδο το απόγευμα της τρίτης. Ο Σέρβος κληρώθηκε στον πρώτο γύρο με τον Ταμπίλο. Ο Τζόκοβιτς κατάφερε να κερδίσει το ματς και το κοινό τρελάθηκε… Ο Αμερικανός Σπιζίρι έχασε από τον Πορτογάλο Μπόργκς στα τρία σετ. Στον δεύτερο γύρο πέρασαν και ο Σεμπάστιαν Κόρντα, ο Ετσεβερί, ο Γκίρον και ο Χάνφμαν, ο οποίος κέρδισε σχετικά εύκολα τον νεαρό Ιβάνοφ. Ο Ιβάν Ιβάνοφ είναι ένα αγόρι από την Βουλγαρία που ακόμα παίζει τένις όχι στους ενήλικες, αλλά στα αγόρια κάτω των 18 ετών. Αυτή τη χρονιά απέδειξε πως είναι ο καλύτερος στην ηλικία του καθώς διεκδίκησε δύο Γκραν Σλαμ στα juniors, το Wimbledon και το US open. Ο Ιβάν ακολουθεί τα βήματα του Γκρίγκορ Ντιμίτροφ και φαίνεται να ξεχωρίζει.

5η ημέρα:

Την πέμπτη μέρα του ελληνικού championship έχουμε πέντε αγώνες. Ήρθε η ώρα για τον Σταν Βαβρίνκα να λάμψει άλλη μία φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό ενάντια στον ιταλό Λορένζο Μουσέτι, το νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης. Το ματς αυτό διήρκησε 2 ώρες και 25 λεπτά. Το κοινό στο centre court είδε κάποιους απίστευτους πόντους. Το γεγονός ότι και ο Βαβρίνκα αλλά και ο Μουσέτι παίζουν με ένα χέρι το μπάκχαντ τους, εξέπληξε τους θεατές. Το μπάκχαντ με ένα χέρι έχει γίνει αρκετά σπάνιο, σε σχέση με την παλαιότερη εποχή που δεν υπήρχε καν μπάκχαντ με δύο χέρια. Έτσι, το κοινό ενθουσιάζεται με το πανέμορφο αυτό χτύπημα. Το ματς ανάμεσα στον ιταλό και τον ελβετό έληξε με την νίκη στη μεριά του Μουσέτι. Παρόλα αυτά ο Βαβρίνκα κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ απέναντι στο νούμερο οκτώ το κόσμου. Στον δεύτερο γύρο πέρασε και ο Γκιρόν σε μία αμερικάνικη μάχη ενάντια στον Νακασίμα. Ο Κετσμάνοβιτς, ο Μιούλερ και ο Χάνφμαν διακρίθηκαν στους τελευταίους οκτώ κερδίζοντας και οι τρεις τους αγώνες τους στα τρία σετ.

6η ημέρα:

Η έκτη ημέρα στο ΟΑΚΑ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καθώς φιλοφένησε και τους τέσσερις προημιτελικούς. Αρχικά, ο αμερικανός Σεμπάστιαν Κόρντα νίκησε τον Σέρβο Κετσμάνοβιτς σε δύο σετ που κράτησαν μόλις 58 λεπτά. Ο γερμανός Χάνφμαν, που η πορεία του στο τουρνουά ξεκίνησε από τους προκριματικούς αγώνες του Σαββάτου, κατάφερε να φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά, κερδίζοντας στον προημιτελικό τον αμερικανό Μάρκος Γκιρόν. Το νούμερο δύο του ταμπλό, ο ιταλός Λορένζο Μουσέτι έπαιξε ενάντια στο νούμερο πέντε του ταμπλό, τον γάλλο Αλεξάντερ Μιούλερ. Ο αγώνας τους κράτησε μία ώρα και τριάντα λεπτά. Ο Μουσέτι άφησε άφωνο το κοινό για ακόμα μία φορά με το μοναδικό του μπάκχαντ με ένα χέρι και τα πολλά winners του. Ο ιταλός κατάφερε να κερδίσει το ματς κλείνοντας μια θέση στα ημιτελικά. Τέλος, ο Νόβακ Τζόκοβιτς με μία καταπληκτική εμφάνιση απέναντι στον αντίπαλό του, τον Μποργκς από την Πορτογαλία συγκίνησε ξανά τους ελληνικούς φιλάθλους. Ο Σέρβος σε λίγο παραπάνω από μιάμιση ώρα κέρδισε τον πορτογάλο σε δύο σετ σχετικά εύκολα παρόλο που το πρώτο σετ οδηγήθηκε σε tie break.

7η ημέρα:

Η έβδομη μέρα στο championship της Αθήνας φιλοξένησε τα δύο ματς των ημιτελικών. Πρώτο ματς της ημέρας ήταν αυτό ανάμεσα στον Λορένζο Μουσέτι και στον Σεμπάστιαν Κόρντα. Ο αγώνας αυτός ήταν ένας από τους πιο ενδιαφέρον όλου του τουρνουά. Διήρκησε κοντά στις 2 ώρες και 30 λεπτά. Το πρώτο σετ το κατέκτησε πολύ εύκολα ο ιταλός, χωρίς να επιτρέψει στον Κόρντα να πάρει ούτε ένα game. Το δεύτερο σετ κατέληξε στον αμερικανό μετά από μεγάλη προσπάθειά του. Το τρίτο και τελευταίο σετ φαινόταν να το κέρδιζε ο Κόρντα, αφού είχε πόντο αγώνα. Ο Κόρντα έχασε την μοναδική ευκαιρία να κλείσει τον αγώνα με τον Μουσέτι να γυρίζει τον αγώνα. Η αναμέτρηση αυτή κατέληξε με την νίκη στην μεριά του ιταλού, ο οποίος πέρασε στον τελικό. Δεύτερο ματς της ημέρας ήταν αυτό ανάμεσα στον θρύλο Νόβακ Τζόκοβιτς και στον παίκτη από την γερμανία, Γιάνικ Χάνφμαν. Έτσι όπως το περίμεναν όλοι, έτσι κι έγινε. Ο αγώνας έληξε στην μεριά του Σέρβου. Το κοινό δεν μπορούσε να το πιστέψει…

8η ημέρα:

Η ημέρα του τελικού έφτασε! Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Λορένζο Μουσέτι δίνουν μια μάχη για τον τίτλο στην Αθήνα. Το πρώτο σετ κατέληξε στην μεριά του ιταλού. Ο Νόβακ κατάφερε να πάρει το δεύτερο σετ και έτσι το ματς οδηγήθηκε σε τρίτο σετ. Ο σέρβος θρύλος κατάφερε να κλείσει το ματς αρκετά δύσκολα. Η αναμέτρηση τους διήρκησε 3 ώρες και το κοινό του ΟΑΚΑ ξετρελάθηκε.

Ολοκληρώθηκε έτσι το Hellenic Championship. Οι έλληνες φίλαθλοι ελπίζουν να ξαναδούν ένα τέτοιο γεγονός στην Ελλάδα…