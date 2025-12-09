Αυτοκίνητο και ποιότητα ζωής: Ο ρόλος του στις καθημερινές και έκτακτες μετακινήσεις

Αν έχεις, το θεωρείς δεδομένο. Σκέφτεσαι κυρίως την κίνηση, τις βενζίνες και το parking και ξεχνάς πως το αυτοκίνητο είναι ελευθερία, αυτονομία και… καταφύγιο.

Όταν όλα πάνε στραβά και θες απλά να ακούσεις στη διαπασών την αγαπημένη σου μουσική, όταν το παιδί δεν είναι καλά και αποφασίζεις άρον άρον να πας στον γιατρό, όταν κουράζεσαι και αποφασίζεις να κάνεις ένα μικρό roadtrip, το αυτοκίνητο είναι εκεί.

Όμως τι σημαίνει πραγματικά “ποιοτική μετακίνηση”; Και γιατί, σε κάποιες περιπτώσεις, η ύπαρξη ή η απουσία αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας πιο πολύ απ’ όσο νομίζουμε;

Κόστος και leasing, γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη

Κι ενώ η αξία του αυτοκινήτου είναι ξεκάθαρη, δεν ισχύει το ίδιο και για τα καθημερινά του έξοδα: η βενζίνη δεν πέφτει ποτέ τόσο όσο θα θέλαμε και ο μηχανικός πάντα βρίσκει κάτι παραπάνω.

Εδώ έρχεται το leasing, όχι μόνο για επιχειρήσεις, αλλά και για ιδιώτες. Η ιδέα ότι μπορείς να έχεις καινούριο αυτοκίνητο χωρίς να χρεωθείς ή να ανησυχείς για μεταπώληση, είναι τουλάχιστον ελκυστική, ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους που θέλουν ευελιξία, όχι δεσμεύσεις.

Σήμερα, μάλιστα, υπάρχουν υπηρεσίες που προσφέρουν αρκετά μεγάλη ευελιξία στο θέμα, καθώς κατανοούν τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, που τη μία μέρα μπορεί να χρειάζεται ford leasing για το ταξίδι του και την επόμενη fiat για μέσα στην πόλη.

Γίνεται χωρίς αμάξι;

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat από μελέτη που έγινε σε 13 χώρες της ΕΕ, το αυτοκίνητο παραμένει το κυρίαρχο μέσο μεταφοράς, με λιγότερα από 2 άτομα κατά μέσο όρο ανά όχημα.

Κι αν ζεις σε πόλη με περιορισμένη δημόσια συγκοινωνία ή είσαι γονιός με πρόγραμμα που χρειάζεται Excel και Google Calendar για να λειτουργήσει, το αυτοκίνητο δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ο μόνος τρόπος να γλιτώσεις από το χάος, κυριολεκτικά.

Και γιατί όχι; Όταν πρέπει να πας το παιδί στον παιδίατρο, να πεταχτείς για δουλειές ή να κουβαλήσεις 10 σακούλες με τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν είναι λύση δυστυχώς. Κι εντάξει, το ποδήλατο είναι υπέροχο, αλλά για πόσους είναι πραγματικά εφικτό όταν έχεις 38 υποχρεώσεις και τον καιρό να σου κάνει νερά;

Έκτακτες μετακινήσεις: όταν η ζωή δεν ρωτάει

Εκτός από τη “βαρετή” καθημερινότητα και το ατέλειωτο commute, υπάρχουν κι εκείνες οι μέρες που ξεκινούν ήρεμα και ξαφνικά… κάτι προκύπτει. Ένα τηλεφώνημα από το σχολείο, μια ξεχασμένη υποχρέωση, μια φίλη που χρειάζεται να την πετάξεις κάπου στα γρήγορα. Σε τέτοιες στιγμές, το αυτοκίνητο γίνεται σωσίβιο! Είναι εκεί όταν χρειάζεται να κινηθείς άμεσα, χωρίς να περιμένεις δρομολόγια, εφαρμογές ή… έμπνευση από το σύμπαν.

Και ναι, κάποιες φορές απλώς θες να φύγεις από ένα τραπέζι που δεν τελειώνει, χωρίς να εξηγείς γιατί. Να μπεις στο αυτοκίνητο, να βάλεις τη μουσική σου και να αφήσεις το μυαλό σου να αδειάσει – ίσως περάσεις και μια βόλτα από τη θάλασσα, ποιος σε σταματάει;

Κι εδώ η έννοια της προσβασιμότητας αλλάζει. Δεν μιλάμε πια για lifestyle, αλλά για δικαίωμα. Γιατί μπορεί στην πόλη κάποιες μετακινήσεις να γίνουν με τα πόδια ή με τα μέσα, αλλά στην επαρχία και τις πιο αγροτικές περιοχές, χωρίς αμάξι είσαι… καθηλωμένος – αν μένεις σε χωριό, χρειάζεσαι αυτοκίνητο για να πας σούπερ μάρκετ, τα παιδιά σχολείο και φροντιστήριο, στην τράπεζα, στον γιατρό. Πολλές φορές δεν υπάρχει εναλλακτική.

Φυσικά, το αυτοκίνητο δεν είναι λύση για όλα, ούτε πρέπει να είναι. Όμως παραμένει εργαλείο αυτονομίας, στήριγμα στις δύσκολες στιγμές, μέσο διαφυγής, πηγή ασφάλειας. Ο ρόλος του δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα, αλλά σε στιγμές που σου έδωσε κάτι παραπάνω από μετακίνηση: έλεγχο, χρόνο, δυνατότητα.

Αν θέλουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, δεν φτάνει να φτιάξουμε τους δρόμους. Πρέπει να καταλάβουμε και τι σημαίνει ο δρόμος για τον καθένα. Για κάποιους, είναι καθημερινότητα. Για άλλους, λύτρωση. Και για μερικούς… απλώς ο μόνος τρόπος να ακούσουν μουσική στη διαπασών χωρίς να τους κοιτάει κανείς περίεργα.