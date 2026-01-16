Βουβωνοκήλη και Μηροκήλη: Σύγχρονες Χειρουργικές Λύσεις για Οριστική Αντιμετώπιση

Τι είναι η βουβωνοκήλη

Η βουβωνοκήλη αποτελεί τη συχνότερη μορφή κήλης του κοιλιακού τοιχώματος και εμφανίζεται κυρίως στους άνδρες. Δημιουργείται στη βουβωνική χώρα, δηλαδή στην περιοχή μεταξύ κορμού και μηρού, όταν τμήμα του εντέρου ή λιπώδης ιστός προβάλλει μέσω ενός χάσματος στο κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα. Συνήθως αφορά τη μία πλευρά του σώματος, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αμφοτερόπλευρη. Ανάλογα με τον τρόπο προβολής του περιεχομένου, διακρίνεται σε λοξή ή ευθεία.

Παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση της βουβωνοκήλης

Η βασική αιτία εμφάνισης της βουβωνοκήλης είναι η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση. Παράγοντες όπως οι βαριές χειρωνακτικές εργασίες, η άρση βάρους, η έντονη άσκηση, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η χρόνια δυσκοιλιότητα, ο χρόνιος βήχας και η εγκυμοσύνη αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης, ιδιαίτερα σε άτομα με γενετική προδιάθεση.

Συμπτώματα και κίνδυνοι

Στα αρχικά στάδια, η βουβωνοκήλη μπορεί να μην προκαλεί ενοχλήσεις, πέρα από μια ήπια διόγκωση που γίνεται πιο εμφανής σε όρθια θέση. Με την πάροδο του χρόνου, εμφανίζονται πόνος ή αίσθημα βάρους στην περιοχή. Όταν η κήλη καταστεί μη ανατάξιμη και δεν επανέρχεται στη θέση της, αυξάνεται ο κίνδυνος περίσφιξης, μια επείγουσα κατάσταση που συνοδεύεται από έντονο πόνο, εμετό και ειλεό και απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

Η σύγχρονη θεραπεία της βουβωνοκήλης

Η βουβωνοκήλη αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με χειρουργική επέμβαση. Η πλέον σύγχρονη μέθοδος είναι η λαπαροσκοπική αποκατάσταση (TEP), η οποία πραγματοποιείται μέσω μικρών τομών στο κοιλιακό τοίχωμα. Κατά την επέμβαση, το χάσμα αποκαθίσταται με την τοποθέτηση ειδικού συνθετικού πλέγματος. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, μειωμένες επιπλοκές και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Τι είναι η μηροκήλη

Η μηροκήλη αποτελεί πιο σπάνια μορφή κήλης και εμφανίζεται κυρίως στις γυναίκες. Εντοπίζεται στη μηροβουβωνική χώρα, κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο, όταν σπλάχνα της κοιλιακής κοιλότητας προβάλλουν μέσω του μηριαίου δακτυλίου. Αν και αφορά μικρό ποσοστό των κηλών, χαρακτηρίζεται από αυξημένο κίνδυνο περίσφιξης.

Συμπτώματα και θεραπεία της μηροκήλης

Στα αρχικά στάδια, η μηροκήλη μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να εμφανίζεται ως μικρή μάζα. Σε προχωρημένες καταστάσεις προκαλεί πόνο που επιδεινώνεται με την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Η θεραπεία είναι αποκλειστικά χειρουργική και περιλαμβάνει τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση με πλέγμα, προσφέροντας σταθερότητα, ελάχιστο πόνο και γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

