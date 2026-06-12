Η METRO στηρίζει για 4η χρονιά τους εργαζομένους της στην επιθυμία τους να γίνουν γονείς

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η METRO (My market και METRO Cash & Carry) ανανεώνει τη συνεργασία της με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Be-Live και καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τρεις εργαζομένους της, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαχρονική της δέσμευση στη στήριξη της οικογένειας και των ανθρώπων της.

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας στις 10 Μαΐου, καθώς και της Γιορτής του Πατέρα στις 21 Ιουνίου, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα που στηρίζουν την οικογένεια και δίνουν τη δυνατότητα σε υπογόνιμα ζευγάρια να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να αποκτήσουν παιδί..

Η συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Be-Live έχει μέχρι σήμερα αποδώσει ουσιαστικά και ιδιαίτερα συγκινητικά αποτελέσματα, καθώς με την ολοκλήρωση και της τελευταίας χρονιάς του προγράμματος έχουν ήδη γεννηθεί συνολικά τρία υγιή μωρά, ενώ παράλληλα υπάρχουν τρεις εγκυμοσύνες σε εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας τον θετικό και ουσιαστικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της METRO σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η επιλογή των τριών ωφελούμενων πραγματοποιείται από τον οργανισμό Be-Live με πλήρη διαφάνεια, βάσει ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, με βασική προϋπόθεση ο ένας από τους δύο συντρόφους να εργάζεται στην εταιρεία. Όλη η διαδικασία διεξάγεται με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού Be-Live (www.be-live.gr) από 10 Μαΐου έως και 21 Ιουνίου.

Η METRO συνεχίζει με συνέπεια και ευαισθησία να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους της, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και ενισχύουν ουσιαστικά τον θεσμό της οικογένειας.

Χρόνια Πολλά στους σημερινούς και μελλοντικούς γονείς

Σχετικά με τη METRO ΑΕΒΕ: H METRO ΑΕΒΕ είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των 350 καταστημάτων METRO Cash & Carry, My market και My market Local, καθώς και με την BEST VALUE στην Κύπρο. Απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα. Η εταιρεία καινοτομεί συνεχώς, προωθώντας πρακτικές που συνδυάζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη με τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Σχετικά με τη Be-Live:

Η Be–Live ιδρύθηκε το 2019 από τους γυναικολόγους αναπαραγωγής Βασίλη Δ. Κελλάρη και Χάρη Χ. Χηνιάδη. Η ομάδα της Be–Live απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες που προέρχονται την ιατρική και γενικότερα επιστήμες υγείας καθώς και άλλους τομείς όπως η οικονομία, η επικοινωνία, η ενημέρωση κ.λπ.. Η δράση της Be–Live ενισχύεται με τη συμμετοχή εθελοντών, εταιρειών, χορηγών και φίλων. Το όραμα της Be–Live είναι να βοηθήσει υπογόνιμα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Στο πλαίσιο του οράματος για ένα μέλλον όπου το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα θα έχει μειωθεί, η αποστολή της Be–Live είναι η προώθηση και εξασφάλιση πρόσβασης οικονομικά ευπαθών ομάδων σε θεραπείες υπογονιμότητας και η ενημέρωση και ευαισθητοποίησης των κρατικών φορέων και δομών του κοινού σχετικά με την υπογονιμότητα.