Καλοκαίρι και Laser: Πώς να Συνεχίσετε τις Συνεδρίες σας με Ασφάλεια Κάτω από τον Ήλιο

Το καλοκαίρι είναι επιτέλους εδώ! Μαζί του φέρνει τις εξορμήσεις στις παραλίες, τα ανάλαφρα ρούχα και, φυσικά, την επιθυμία για ένα απόλυτα λείο και περιποιημένο δέρμα. Αν έχεις ήδη ξεκινήσει τις συνεδρίες της laser αποτρίχωσης, ίσως στο μυαλό σου γυρίζει η κλασική ανησυχία του αν πρέπει να σταματήσεις το laser τώρα που καλοκαίριασε.

Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Η άποψη ότι η αποτρίχωση με laser απαγορεύεται τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πλέον ένας ξεπερασμένος μύθος. Χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες, μπορείς να συνεχίσεις κανονικά το πρόγραμμά σου και να βγεις στην παραλία με αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, επειδή ο ήλιος είναι δυνατός, η διαδικασία απαιτεί μερικούς έξυπνους κανόνες και σωστή στρατηγική. Ας δούμε πώς θα συνεχίσεις τις συνεδρίες σου με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να ρισκάρεις την υγεία της επιδερμίδας σου.

Η επιστήμη πίσω από το καλοκαιρινό laser

Για να καταλάβεις πώς θα προστατευτείς, είναι χρήσιμο να γνωρίζεις πώς λειτουργεί το laser. Η ακτίνα στοχεύει τη μελανίνη, δηλαδή τη χρωστική ουσία που δίνει χρώμα στην τρίχα σου. Όταν μαυρίζεις από τον ήλιο, η μελανίνη στο δέρμα σου αυξάνεται κατακόρυφα.

Παλαιότερα, τα μηχανήματα δυσκολεύονταν να ξεχωρίσουν τη μελανίνη της τρίχας από τη μελανίνη του μαυρισμένου δέρματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ερεθισμούς. Σήμερα, όμως, η τεχνολογία έχει κάνει άλματα. Τα σύγχρονα Διοδικά Laser και οι τεχνολογίες Triple Wave διεισδύουν βαθύτερα, παρακάμπτοντας τη μελανίνη της επιδερμίδας και στοχεύοντας με ασφάλεια μόνο τον θύλακα της τρίχας, ακόμα και σε μαυρισμένα σώματα.

5 Απαράβατοι Κανόνες για Laser το Καλοκαίρι

Ακόμα και με το καλύτερο μηχάνημα, η δική σου προσοχή είναι αυτή που εγγυάται ένα τέλειο δέρμα χωρίς εκπλήξεις. Σημείωσε το παρακάτω safe checklist:

1. Απόφυγε την ηλιοθεραπεία

Μπορείς να πας στην παραλία, αλλά όχι αμέσως πριν ή μετά το ραντεβού σου. Ο γενικός κανόνας λέει να αποφεύγεις την έντονη και εσκεμμένη έκθεση στον ήλιο για 10 έως 14 ημέρες πριν και 10 έως 14 ημέρες μετά τη συνεδρία σου. Το δέρμα σου δεν πρέπει να είναι «ενεργοποιημένο» ή αφυδατωμένο από τον ήλιο την ώρα της εφαρμογής.

2. Αντηλιακό πάντα και παντού

Αντηλιακό, αντηλιακό και πάλι αντηλιακό. Πρέπει να εφαρμόζεις ένα προϊόν με SPF 50+ στις περιοχές που κάνεις laser κάθε δύο ώρες, ακόμα κι αν είσαι απλώς για καφέ ή περπατάς στην πόλη. Η προστασία από τη UV ακτινοβολία είναι μη διαπραγματεύσιμη.

3. Ξέχνα το Solarium και τα προϊόντα Self-Tanning

Όπως ο ήλιος, έτσι και το solarium απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης, απόφυγε τις κρέμες μαυρίσματος για τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν τη συνεδρία, καθώς αλλάζουν το χρώμα της επιδερμίδας στην επιφάνεια και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του laser.

4. Μόνο ξυράφι ανάμεσα στα ραντεβού

Το καλοκαίρι οι τρίχες βγαίνουν και η ανάγκη να τις εξαφανίσεις είναι μεγάλη. Μην υποκύψεις στον πειρασμό του κεριού ή της χαλάουας επειδή είσαι σε διακοπές. Κόβοντας τις τρίχες μόνο με ξυράφι, κρατάς τη ρίζα ζωντανή ώστε να την καταστρέψει το laser στο επόμενο προγραμματισμένο σου ραντεβού.

5. Άφθονη ενυδάτωση μετά τη συνεδρία

Ο ήλιος και η θάλασσα ξηραίνουν φυσικά το δέρμα. Μετά το laser, η επιδερμίδα σου χρειάζεται επιπλέον φροντίδα. Χρησιμοποίησε ένα καθαρό gel αλόης ή μια καταπραϋντική κρέμα με πανθενόλη για να κρατήσεις την περιοχή δροσερή, ελαστική και προστατευμένη.

Το καλοκαίρι και η laser αποτρίχωση μπορούν να συνυπάρξουν τέλεια, αρκεί να λειτουργείς με σύνεση και να ακούς τις οδηγίες των ειδικών. Δεν χρειάζεται να αφήσεις τις τρίχες να κερδίσουν έδαφος και να χάσεις το αποτέλεσμα που έχτισες με κόπο όλο τον χειμώνα. Με τη σωστή αντηλιακή προστασία και το κατάλληλο timing, το δέρμα σου θα παραμείνει smooth, υγιές και πανέτοιμο για κάθε καλοκαιρινή σου εξόρμηση!