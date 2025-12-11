Καλύτερη εταιρεία SEO – GEO η Lithos Digital στα Prestige Awards του Λονδίνου

Η Lithos Digital εντάχθηκε επίσημα στο Hall of Fame των London & South East Prestige Awards 2025-2026, κατακτώντας για ακόμη μία χρονιά τον τίτλο SEO Agency of the Year.

Αυτή η διάκριση είναι για εμάς ένα ακόμη σημάδι ότι η στρατηγική μας κατεύθυνση παραμένει σταθερή και αποτελεσματική. Επιβεβαιώνει πως η μεθοδική, στοχευμένη δουλειά κάνει τη διαφορά ειδικά τώρα που το SEO συνδέεται άρρηκτα με το GEO (Generative Engine Optimization) και τη νέα πραγματικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σήμερα, για να εμφανιστεί ένα site ως πρόταση από μοντέλα AI σε χρήστες που αναζητούν μια συγκεκριμένη υπηρεσία, απαιτείται υψηλό επίπεδο SEO readiness συχνά πάνω από 80%. Με απλά λόγια, χωρίς ισχυρό SEO δεν υπάρχει πλήρης ορατότητα ούτε στην οργανική αναζήτηση, αλλά ούτε και στα σύγχρονα εργαλεία AI που επηρεάζουν τις αποφάσεις των χρηστών.

Γι’ αυτό και η παρούσα αναγνώριση λειτουργεί ως επιβεβαίωση της δέσμευσής μας να παραμένουμε πάντα προετοιμασμένοι, ενημερωμένοι και αφοσιωμένοι στις τελευταίες εξελίξεις του digital marketing.

Τι Είναι το Hall of Fame των Prestige Awards και Ποια η Σημασία του

Τα London & South East Prestige Awards επιβραβεύουν κάθε χρόνο επιχειρήσεις από όλον τον κόσμο που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εξελίσσονται και να προσφέρουν πραγματική αξία μέσα από τη δουλειά τους. Ωστόσο, το Hall of Fame είναι κάτι ακόμη πιο στοχευμένο· είναι μια διάκριση που δίνεται μόνο σε όσους έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν ξανά και ξανά.

Με λίγα λόγια, δεν αρκεί μια επιτυχία ή μια καλή χρονιά για να διακριθεί κάποιος στο Hall of Fame. Απαιτείται μία αδιάκοπη και μακροχρόνια πορεία που μιλάει από μόνη της.

Η Παρουσία της Lithos Digital στο Λονδίνο

Η Lithos Digital δραστηριοποιείται στο Λονδίνο εδώ και χρόνια, διατηρώντας γραφεία και προσωπικό στη βρετανική πρωτεύουσα, σε μια αγορά που δεν συγχωρεί την προχειρότητα και επιβραβεύει μόνο ό,τι πραγματικά δουλεύει. Η προσέγγισή μας στο SEO που μας ξεχωρίζει, δεν βασίζεται σε μαγικές λύσεις. Γνωρίζοντας καλά και αγαπώντας αυτό που κάνουμε, ερευνούμε, δοκιμάζουμε, αναπροσαρμόζουμε και στεκόμαστε δίπλα σε κάθε πελάτη με στόχο την μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Αυτή η φιλοσοφία μάς έχει φέρει κοντά σε επιχειρήσεις που δεν ψάχνουν απλώς αύξηση επισκεψιμότητας αλλά επιζητούν ανάπτυξη που μεταφράζεται σε αποτελέσματα με διάρκεια στον χρόνο.

Plonk Golf: Το Εξέχον Παράδειγμα Ότι το SEO Επιβραβεύει τη Συνέπεια

Όπως και στο προηγούμενο βραβείο μας από τα Prestige Awards, έτσι και φέτος, η υποψηφιότητά μας στηρίχθηκε στην πολυετή και αποδοτική συνεργασία μας με την Plonk Golf. Είναι ένα case study όπου η SEO στρατηγική χτίστηκε σταδιακά και με συνέπεια, πάνω σε πραγματικά δεδομένα και στόχους, σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές, αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε αυτό το project, εκτός από το ισχυρό SEO, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το GEO, δηλαδή η προετοιμασία του site ώστε να πληροί τα standards των AI bots που πλέον διαμορφώνουν την online ορατότητα ενός brand. Καθώς τα AI tools που χρησιμοποιούν γλωσσικά δεδομένα (LLM-based models) προτείνουν brands με βάση την ποιότητα, τη δομή και την πληρότητα του SEO, ο συνδυασμός SEO και GEO ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της Plonk Golf στις προτάσεις από AI εργαλεία.

Το αποτέλεσμα; Η Plonk Golf παραμένει στην κορυφή της οργανικής αναζήτησης για εκατοντάδες keywords, ενώ παράλληλα εμφανίζεται συχνότερα και υψηλότερα σε AI συστήματα αναζήτησης. Η οργανική επισκεψιμότητα αυξάνεται σταθερά χρόνο με τον χρόνο – όχι από τύχη, αλλά χάρη στη συνέπεια, τη μεθοδολογία και τη σωστή εφαρμογή SEO σε συνδυασμό με GEO.

Σε έναν κόσμο όπου η ψηφιακή ορατότητα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης αλλά επεκτείνεται στα AI assistants, στις AI προτάσεις και στις έξυπνες συσκευές, το ολοκληρωμένο SEO με τη σύμπραξη του GEO είναι πιο κρίσιμο από ποτέ.

Το νέο μας βραβείο λοιπόν, αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία και ότι η φιλοσοφία μας με επίκεντρο τη σταθερότητα, τη μεθοδολογία και την προσαρμοστικότητα, συνεχίζει να προσφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και αυτή είναι μόνο η αρχή!