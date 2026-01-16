Καρκίνος Προστάτη και Καλοήθης Υπερτροφία: Δύο Συχνές Παθήσεις που Απαιτούν Σωστή Ενημέρωση



Καρκίνος προστάτη: μια συχνή αλλά αντιμετωπίσιμη νόσος

Ο καρκίνος προστάτη αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο γεγονός ότι στα αρχικά στάδια δεν προκαλεί συμπτώματα, γεγονός που καθιστά τον προληπτικό έλεγχο καθοριστικό για την έγκαιρη διάγνωση. Όταν η νόσος εντοπιστεί νωρίς, οι θεραπευτικές επιλογές είναι περισσότερες και ιδιαίτερα αποτελεσματικές.

Παρότι η ακριβής αιτιολογία του καρκίνου προστάτη δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη, έχουν αναγνωριστεί σημαντικοί παράγοντες κινδύνου. Η ηλικία αποτελεί τον ισχυρότερο, με την επίπτωση να αυξάνεται σημαντικά μετά τα 60 έτη. Το οικογενειακό ιστορικό παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς η ύπαρξη συγγενών πρώτου βαθμού με τη νόσο αυξάνει αισθητά τον κίνδυνο. Επιπλέον, οι ανδρικές ορμόνες, η διατροφή δυτικού τύπου, η χαμηλή έκθεση στον ήλιο και η φυλή έχουν συσχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου.

Πρώιμη διάγνωση και ρόλος του PSA

Η πρώιμη διάγνωση βασίζεται κυρίως στη μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) στο αίμα, σε συνδυασμό με τη δακτυλική εξέταση προστάτη. Αν και το PSA μπορεί να αυξηθεί και σε καλοήθεις καταστάσεις, παραμένει πολύτιμος δείκτης για τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων. Όταν τα ευρήματα το επιβάλλουν, ακολουθεί βιοψία προστάτη, είτε με κλασική διορθική προσπέλαση είτε με σύγχρονες στοχευμένες τεχνικές fusion, που βασίζονται σε πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία.

Μετά τη διάγνωση, η σταδιοποίηση της νόσου καθορίζει τη θεραπευτική στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη το PSA, το Gleason score και τα απεικονιστικά ευρήματα.

Θεραπευτικές επιλογές στον καρκίνο προστάτη

Στα αρχικά στάδια, στόχος είναι η ίαση. Οι βασικές επιλογές περιλαμβάνουν την ενεργό παρακολούθηση, τη ριζική προστατεκτομή και την ακτινοθεραπεία. Σε πιο προχωρημένα στάδια, εφαρμόζεται συνδυασμός ακτινοθεραπείας και ορμονοθεραπείας, ενώ στη μεταστατική νόσο χρησιμοποιούνται ορμονοθεραπεία και, όταν απαιτείται, χημειοθεραπεία.

Καλοήθης υπερτροφία προστάτη: μια διαφορετική αλλά εξίσου συχνή κατάσταση

Η καλοήθης υπερτροφία προστάτη (ΚΥΠ) αποτελεί τη συχνότερη καλοήθη πάθηση του ανδρικού ουροποιητικού συστήματος. Χαρακτηρίζεται από προοδευτική αύξηση του μεγέθους του προστάτη με την ηλικία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ενοχλητικά ουρολογικά συμπτώματα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η καλοήθης υπερτροφία προστάτη δεν είναι καρκίνος, αν και μπορεί να συνυπάρχει με αυτόν.

Τα συμπτώματα διακρίνονται σε αποφρακτικά και ερεθιστικά και επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής. Η διάγνωση γίνεται από τον ουρολόγο με βάση το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τον υπέρηχο και τη μέτρηση PSA.

Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην καλοήθη υπερτροφία προστάτη

Η θεραπεία εξατομικεύεται ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Σε ήπιες περιπτώσεις αρκεί η παρακολούθηση ή η φαρμακευτική αγωγή, ενώ σε πιο προχωρημένες εφαρμόζονται ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι, όπως η TURis, η REZUM και η HoLEP, με στόχο την οριστική αποκατάσταση της ούρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καρκίνο προστάτη και την καλοήθης υπερτροφία προστάτη, καθώς και για εξατομικευμένη καθοδήγηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Χειρουργό Ουρολόγο – Ανδρολόγο Δρ. Μιχάλη Κουμεντάκη.