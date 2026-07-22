Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου: Πόσος Χώρος Απαιτείται και Πόσο Κοστίζει;

Η ιδέα της κατασκευής ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, είτε πρόκειται για εμπορική εγκατάσταση 5×5, είτε για ένα κανονικό στάδιο 11×11, αποτελεί μια ελκυστική επιχειρηματική κίνηση. Πίσω, όμως, από τον αρχικό ενθουσιασμό, προκύπτουν δύο πρακτικά ερωτήματα για κάθε επενδυτή: τι χώρο χρειάζεται για να φτιάξεις ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και, φυσικά, πόσο κοστίζει η υλοποίησή του.

Σε αυτόν τον οδηγό, αποκωδικοποιούμε τα απαιτούμενα τετραγωνικά και το συνολικό budget, ώστε να σχεδιάσεις την επένδυσή σου με απόλυτη ασφάλεια.

Πόσος χώρος χρειάζεται πραγματικά για την κατασκευή;

Το μέγεθος του οικοπέδου που θα χρειαστείς εξαρτάται άμεσα από τον τύπο του γηπέδου. Υπάρχει, ωστόσο, ένας “χρυσός” κανόνας που δεν πρέπει να αγνοήσεις: οι λευκές αγωνιστικές γραμμές δεν αποτελούν το εξωτερικό όριο του έργου. Πρέπει πάντα να προσθέτεις περιμετρικά ζώνες ασφαλείας, περίπου 2 έως 3 μέτρα σε κάθε πλευρά, για την αποφυγή τραυματισμών και τον χώρο των πάγκων.

Πιο συγκεκριμένα:

5×5: Ο αγωνιστικός χώρος είναι 40 x 20 μέτρα, δηλαδή 800 τ.μ. Ο συνολικός χώρος που απαιτείται είναι 1 – 1,2 στρέμματα .

Ο αγωνιστικός χώρος είναι 40 x 20 μέτρα, δηλαδή Ο συνολικός χώρος που απαιτείται είναι . 7×7: Ο αγωνιστικός χώρος είναι 55 x 35 μέτρα, δηλαδή 1.925 τ.μ. Ο συνολικός χώρος πρέπει να είναι 2,3 – 2,5 στρέμματα.

Ο αγωνιστικός χώρος είναι 55 x 35 μέτρα, δηλαδή Ο συνολικός χώρος πρέπει να είναι 11×11: Ο χώρος του γηπέδου είναι 105 x 68 μέτρα, δηλαδή 7.140 τ.μ. Ο συνολικός χώρος που απαιτείται είναι 8 – 9 στρέμματα.

Αν σκοπεύεις να δημιουργήσεις ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, φρόντισε να υπολογίσεις στο οικόπεδό σου επιπλέον τετραγωνικά για χώρους στάθμευσης, κτίρια αποδυτηρίων και αναψυκτήριο.

Πόσο κοστίζει η κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου;

Το συνολικό κόστος κατασκευής δεν είναι ποτέ μια “φιξ” τιμή. Εξαρτάται άμεσα από την αρχική μορφολογία του εδάφους, την ποιότητα των επιλεγμένων υλικών και τις επιπλέον παροχές. Ας δούμε αναλυτικά τα βασικά στάδια που διαμορφώνουν τον προϋπολογισμό του έργου:

Χωματουργικά και Υπόβαση: Ίσως το πιο κρίσιμο στάδιο. Το οικόπεδο πρέπει να ισοπεδωθεί, να δημιουργηθούν οι σωστά υπολογισμένες κλίσεις για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων και να πέσει η σταθερή βάση.

Ίσως το πιο κρίσιμο στάδιο. Το οικόπεδο πρέπει να ισοπεδωθεί, να δημιουργηθούν οι σωστά υπολογισμένες κλίσεις για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων και να πέσει η σταθερή βάση. Συνθετικός Χλοοτάπητας: Ένας ποιοτικός τάπητας με ύψος ίνας 40-60 mm, γεμισμένος με άμμο και καουτσούκ, κοστίζει περισσότερο αρχικά, αλλά αντέχει στη σκληρή χρήση για χρόνια.

Ένας ποιοτικός τάπητας με ύψος ίνας 40-60 mm, γεμισμένος με άμμο και καουτσούκ, κοστίζει περισσότερο αρχικά, αλλά αντέχει στη σκληρή χρήση για χρόνια. Περίφραξη και Φωτισμός: Τα ψηλά μεταλλικά πλέγματα, ύψους 4-6 μέτρων, με ισχυρά προστατευτικά δίχτυα και οι επαγγελματικοί προβολείς τεχνολογίας LED για νυχτερινούς αγώνες αποτελούν τεράστιο μέρος της επένδυσης.

Τα ψηλά μεταλλικά πλέγματα, ύψους 4-6 μέτρων, με ισχυρά προστατευτικά δίχτυα και οι επαγγελματικοί προβολείς τεχνολογίας LED για νυχτερινούς αγώνες αποτελούν τεράστιο μέρος της επένδυσης. Βασικός Εξοπλισμός: Εδώ περιλαμβάνονται οι εστίες αλουμινίου, οι σκεπαστοί πάγκοι για τους παίκτες και τον διαιτητή, καθώς και ο εξοπλισμός σήμανσης.

Ενδεικτικός Κόστος Κατασκευής

Για να έχεις μια ξεκάθαρη τάξη μεγέθους σχετικά με τα υλικά και την εγκατάσταση του ίδιου του γηπέδου, χωρίς να συνυπολογίζεται η αγορά του οικοπέδου ή η ανέγερση βοηθητικών κτιρίων, η αγορά κινείται στα εξής πλαίσια:

Γήπεδο 5×5: 25.000€ – 45.000€

25.000€ – 45.000€ Γήπεδο 7×7: 50.000€ – 80.000€

50.000€ – 80.000€ Γήπεδο 11×11: 250.000€ – 450.000€

Τι άλλο πρέπει να υπολογίσεις στο τελικό budget σου;

Η ολοκλήρωση του αγωνιστικού χώρου είναι μόνο η αφετηρία. Για να τεθεί το γήπεδο σε εμπορική λειτουργία και να προσελκύσει πελάτες, ο προϋπολογισμός σου πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπει και άλλα, εξίσου σημαντικά έξοδα:

Πολεοδομικές Άδειες: Απαιτούνται αμοιβές πολιτικών μηχανικών και έξοδα για την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης.

Απαιτούνται αμοιβές πολιτικών μηχανικών και έξοδα για την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης. Κτιριακές Υποδομές: Η κατασκευή καθαρών αποδυτηρίων, WC και ενός σύγχρονου café-bar, το οποίο παραδοσιακά αποφέρει τεράστια περιθώρια κέρδους, αποτελεί ξεχωριστό έργο με το δικό του κοστολόγιο.

Η κατασκευή καθαρών αποδυτηρίων, WC και ενός σύγχρονου café-bar, το οποίο παραδοσιακά αποφέρει τεράστια περιθώρια κέρδους, αποτελεί ξεχωριστό έργο με το δικό του κοστολόγιο. Μελλοντική Συντήρηση: Ο χλοοτάπητας απαιτεί τακτικό βούρτσισμα, καθαρισμό και συμπλήρωση υλικού πλήρωσης, για να διατηρείται απολύτως επίπεδος και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμών.

Η απόφαση για τη κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου συνιστά μια κίνηση με υψηλή απόδοση επένδυσης, εφόσον υλοποιηθεί με στρατηγική. Γνωρίζοντας πλέον με ακρίβεια τι χώρο χρειάζεται για να φτιάξεις ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και πόσο κοστίζει, μπορείς να προχωρήσεις στην αναζήτηση του ιδανικού οικοπέδου. Μην κάνεις εκπτώσεις στην ποιότητα του τάπητα και της αποστράγγισης, καθώς τα φθηνά υλικά θα σου κοστίσουν διπλά στο μέλλον. Συνεργάσου στενά με εξειδικευμένους κατασκευαστές και ετοιμάσου για μια βιώσιμη, επιτυχημένη επιχείρηση.