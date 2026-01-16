Κονδυλώματα Πρωκτού: Σύγχρονη Διάγνωση και Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση

Τι είναι τα κονδυλώματα πρωκτού

Τα κονδυλώματα πρωκτού αποτελούν καλοήθεις ογκώδεις βλάβες που εμφανίζονται στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό ή στο εσωτερικό του πρωκτικού σωλήνα. Οφείλονται στη λοίμωξη από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus – HPV), έναν από τους συχνότερους σεξουαλικά μεταδιδόμενους ιούς παγκοσμίως. Στα αρχικά στάδια είναι μικροσκοπικά και συχνά δεν γίνονται αντιληπτά. Με την πάροδο του χρόνου όμως μπορεί να αυξηθούν σε μέγεθος, να γίνουν ορατά και ψηλαφητά και να προκαλέσουν ενόχληση.

Πώς εξελίσσονται και πού εντοπίζονται

Όταν υπάρχουν κονδυλώματα στο περιπρωκτικό δέρμα, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα συνύπαρξης και ενδοπρωκτικών βλαβών. Ο HPV προσβάλλει τα κύτταρα του πρωκτικού επιθηλίου και οι αλλοιώσεις περιορίζονται συνήθως στα πρώτα 5–7 εκατοστά του πρωκτού. Σε προχωρημένες περιπτώσεις, τα κονδυλώματα μπορεί να σχηματίσουν εκτεταμένες συστάδες και να καλύψουν μεγάλο μέρος της περιοχής.

Συμπτώματα και κίνδυνοι

Στα αρχικά στάδια, τα κονδυλώματα συχνά δεν προκαλούν συμπτώματα. Όταν όμως αυξηθούν, μπορεί να εμφανιστούν κνησμός, αίσθημα καύσου, μικρή αιμορραγία, έκκριση υγρών ή αίσθημα ξένου σώματος στον πρωκτό. Εκτός από τα ορατά κονδυλώματα, ο HPV μπορεί να προκαλέσει και δυσπλασίες του πρωκτού, δηλαδή προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι οποίες συνήθως δεν δίνουν συμπτώματα αλλά απαιτούν έγκαιρη διάγνωση, καθώς σε ένα ποσοστό μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο του πρωκτού.

Διάγνωση με εξειδικευμένες εξετάσεις

Η αξιόπιστη διάγνωση των κονδυλωμάτων και των δυσπλασιών γίνεται από εξειδικευμένο πρωκτολόγο. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επισκόπηση της περιπρωκτικής χώρας, δακτυλική εξέταση, Test Pap πρωκτού και κυρίως πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας (High Resolution Anoscopy – HRA). Η συγκεκριμένη μέθοδος, με τη χρήση ειδικών χρωστικών και μικροσκοπίου, επιτρέπει την ανίχνευση ακόμα και μικροσκοπικών βλαβών που δεν αναγνωρίζονται με απλή πρωκτοσκόπηση ή κολονοσκόπηση.

Θεραπευτικές επιλογές

Η αποτελεσματική θεραπεία των κονδυλωμάτων πρωκτού απαιτεί συνολική αντιμετώπιση τόσο των περιπρωκτικών όσο και των ενδοπρωκτικών βλαβών, καθώς και των δυσπλασιών. Η σύγχρονη αντιμετώπιση βασίζεται στον καυτηριασμό ή την εξάχνωση των βλαβών με Laser CO₂, μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που είναι αναίμακτη, ασφαλής και συνήθως πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι, όπως χημικός καυτηριασμός ή φαρμακευτικές αγωγές, πάντα υπό ιατρική καθοδήγηση.

Πρόληψη και παρακολούθηση

Ο εμβολιασμός κατά του HPV μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης κονδυλωμάτων και προκαρκινικών αλλοιώσεων. Παράλληλα, η τακτική παρακολούθηση μετά τη θεραπεία είναι απαραίτητη, καθώς ο ιός μπορεί να παραμείνει λανθάνων και να προκαλέσει υποτροπές. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπευτική στρατηγική αποτελούν το κλειδί για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νόσου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε αξιολόγηση, επικοινωνήστε με τον Πρωκτολόγο Δρ. Ιωάννη Δοντά.