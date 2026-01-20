Μηνιγγίωμα: Σύγχρονη διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση

Τι είναι τα μηνιγγιώματα εγκεφάλου;

Το μηνιγγίωμα αποτελεί τον συχνότερο ενδοκρανιακό όγκο και προέρχεται από τις μήνιγγες, δηλαδή τα περιβλήματα που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται από την αραχνοειδή μήνιγγα και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλοήθες. Υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 14–19% των όγκων του εγκεφάλου, ενώ εμφανίζεται συχνότερα στο γυναικείο φύλο. Συνήθως εντοπίζεται στην κυρτότητα του κρανίου ή στη βάση του, με ένα μικρό ποσοστό να παρουσιάζεται ως πολλαπλό.

Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με την εμφάνισή του;

Η ιονίζουσα ακτινοβολία αποτελεί τον μοναδικό τεκμηριωμένο εξωγενή παράγοντα κινδύνου. Παράλληλα, γενετικές διαταραχές, όπως η νευροϊνωμάτωση τύπου 1 και 2, συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μηνιγγιώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπου 30% των περιπτώσεων, ο όγκος παραμένει σταθερός σε μέγεθος για χρόνια, χωρίς να απαιτείται άμεση θεραπευτική παρέμβαση.

Μηνιγγίωμα εγκεφάλου: Ποια είναι τα συμπτώματα;

Τα συμπτώματα εξαρτώνται άμεσα από τη θέση και το μέγεθος του όγκου. Καθώς το μηνιγγίωμα πιέζει γειτονικές νευρικές δομές, μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις, διαταραχές όρασης, ακοής ή όσφρησης, πονοκεφάλους, ναυτία και εμέτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται διαταραχές μνήμης, συγκέντρωσης, κινητικότητας ή ισορροπίας, ενώ σπανιότερα μπορεί να εμφανιστεί υδροκεφαλία λόγω παρεμπόδισης της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Πώς διαγιγνώσκεται ένα μηνιγγίωμα;

Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην αξονική και τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Ο Νευρολόγος εντοπίζει την ύπαρξη του όγκου και στη συνέχεια ο ασθενής παραπέμπεται σε εξειδικευμένο Νευροχειρουργό. Η απεικόνιση συχνά δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη φύση του όγκου, ωστόσο μόνο η ιστολογική εξέταση μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια τον τύπο του μηνιγγιώματος.

Κατηγοριοποίηση μηνιγγιωμάτων

Τα μηνιγγιώματα ταξινομούνται σε τρεις βαθμούς. Τα βαθμού Ι είναι καλοήθη και αργά εξελισσόμενα, με χαμηλά ποσοστά υποτροπής μετά από ολική αφαίρεση. Τα βαθμού ΙΙ χαρακτηρίζονται ως άτυπα, παρουσιάζουν ταχύτερη ανάπτυξη και αυξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης. Τα βαθμού ΙΙΙ είναι σπάνια, επιθετικά και συχνά απαιτούν συνδυαστική θεραπεία με χειρουργείο και ακτινοθεραπεία.

Ποια είναι η θεραπεία και πώς διενεργείται η επέμβαση;

Η χειρουργική αφαίρεση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδίως όταν το μηνιγγίωμα προκαλεί συμπτώματα ή αυξάνεται σε μέγεθος. Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και, όπου ενδείκνυται, εφαρμόζονται ελάχιστα επεμβατικές και ενδοσκοπικές τεχνικές. Στόχος είναι η μέγιστη ασφαλής αφαίρεση του όγκου, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τη γενική κατάσταση υγείας και τη θέση του μηνιγγιώματος. Σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε περιπτώσεις σταθερών όγκων, μπορεί να επιλεγεί η τακτική απεικονιστική παρακολούθηση.

