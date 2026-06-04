Νέα διεθνής διάκριση για τη Lithos Digital στο Λονδίνο

Η Lithos Digital απέσπασε μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση στα London & South East England Prestige Awards 2026/2027, κατακτώντας τον τίτλο Legacy Award Winner SEO & GEO Agency of the Year.

Αν και ο θεσμός των Prestige Awards είναι πλέον γνώριμος για εμάς, αυτή η βράβευση έχει διαφορετική βαρύτητα, καθώς δεν αφορά σε ένα μεμονωμένο έργο ή μια απλώς επιτυχημένη χρονιά, αλλά αποτελεί σημαντική αναγνώριση μιας πορείας που από την πρώτη ημέρα βασίζεται στη συνέπεια και τη συνεχή εξέλιξη με στόχο το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.

Πέρυσι, η Lithos Digital εντάχθηκε στο Hall of Fame των Prestige Awards. Φέτος, το Legacy Award σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο αυτής της πορείας, αναγνωρίζοντας τη μεθοδική δουλειά και την ανάγκη μας να εξελισσόμαστε μαζί με τις αλλαγές στον χώρο του SEO και του GEO.

Η νέα πραγματικότητα της online αναζήτησης

Όταν ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε στο SEO, η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από τις μηχανές αναζήτησης, τα rankings και την οργανική επισκεψιμότητα. Σήμερα, με την εμφατική είσοδο του AI στην καθημερινότητά μας, η εικόνα είναι διαφορετική· οι χρήστες δεν αναζητούν πια πληροφορίες μόνο μέσω των παραδοσιακών μηχανών αναζήτησης, αλλά και μέσα από AI assistants, ενώ AI τεχνολογία υπάρχει πλέον και στις ίδιες τις μηχανές αναζήτησης. Όπως είναι φυσικό, τα δεδομένα αυτά επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανακαλύπτουν επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το SEO αντικαθίσταται, αλλά γίνεται ακόμα πιο σημαντικό με την κατάλληλη στρατηγική. Η εμφάνιση του GEO αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για ιστοσελίδες με ξεκάθαρη δομή, αξιόπιστο περιεχόμενο, τεχνική αρτιότητα και πραγματική αξία για τον χρήστη. Με άλλα λόγια, τα στοιχεία που κάνουν ισχυρή μια ιστοσελίδα στην οργανική αναζήτηση, είναι σε μεγάλο βαθμό τα ίδια με εκείνα που τη βοηθούν να εμφανίζεται και στις απαντήσεις των AI συστημάτων.

Οι αλλαγές αυτές δεν είναι κάτι που παρακολουθούμε από απόσταση. Αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής μας δουλειάς και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε τις στρατηγικές των πελατών μας.

Η περίπτωση της Claris Vision

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των νέων δεδομένων στην online αναζήτηση είναι η Claris Vision στο Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέσα από τη συνεργασία μας με την κλινική, έχουμε ήδη χτίσει μια ισχυρή παρουσία στην οργανική αναζήτηση, μέσα από στοχευμένη SEO στρατηγική. Ωστόσο, η επόμενη πρόκληση ήταν να ενισχυθεί η παρουσία της και στα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με τη GEO προσέγγιση που εφαρμόσαμε, η Claris Vision εμφανίζεται πλέον και στις απαντήσεις AI εργαλείων σε χρήστες που ζητούν οφθαλμολογικές λύσεις. Πρόκειται για ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει ακριβώς ό,τι αναφέραμε παραπάνω. Το GEO δεν αντικαθιστά το SEO, αλλά βασίζεται σε αυτό για να επεκτείνει την ψηφιακή παρουσία μιας επιχείρησης στο νέο οικοσύστημα της AI αναζήτησης.

Η φιλοσοφία που μας κρατά στην κορυφή

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τη δουλειά μας όλα αυτά τα χρόνια, αυτό είναι ότι δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ το SEO ως μια λίστα από τεχνικές ενέργειες ή ως μια διαδικασία που ολοκληρώνεται και τελειώνει.

Για εμάς, το SEO ήταν πάντα θέμα στρατηγικής, δομής, περιεχομένου, τεχνικής αρτιότητας και συνεχούς βελτίωσης. Η ίδια λογική μάς καθοδηγεί φυσικά και στο GEO, καθώς η εμφάνιση των AI συστημάτων δεν άλλαξε τις βασικές αρχές της online ορατότητας, αλλά δημιούργησε νέους τρόπους εφαρμογής τους.

Η προσέγγισή μας στηρίζεται στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων, στη δοκιμή νέων πρακτικών και στην προσαρμογή των στρατηγικών μας στα δεδομένα της κάθε εποχής. Αυτό μας επιτρέπει να βοηθάμε τις επιχειρήσεις να παραμένουν ορατές και ανταγωνιστικές, ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται η αναζήτηση.

Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που διακρίσεις όπως το Hall of Fame και το Legacy Award έχουν για εμάς ιδιαίτερη αξία. Δεν αναγνωρίζουν μια μεμονωμένη επιτυχία, αλλά μια φιλοσοφία που παραμένει σταθερή ακόμη και όταν το πεδίο όπου δραστηριοποιούμαστε μεταβάλλεται συνεχώς.

Με ορίζοντα το μέλλον

Το Legacy Award αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για την ομάδα μας, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί ως κίνητρο για να συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση.

Για εμάς, το Legacy Award δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής, αλλά έναν ακόμη σταθμό σε μια αγορά που συνεχίζει να αλλάζει. Η αναζήτηση αλλάζει, οι τεχνολογίες εξελίσσονται και οι συνήθειες των χρηστών μεταβάλλονται. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι η δέσμευσή μας να βοηθάμε τις επιχειρήσεις να βρίσκονται εκεί όπου τις αναζητούν οι πελάτες τους.