Οι μικρές τεχνολογικές «νίκες» που κερδίζουμε καθημερινά χωρίς να το παρατηρούμε

Ρε σεις, θυμάστε πώς ήταν η ζωή πριν από δεκαπέντε χρόνια; Εγώ θυμάμαι που για να πληρώσω τον λογαριασμό του ρεύματος έπρεπε να πάρω άδεια από τη δουλειά. Σοβαρά το λέω. Έπρεπε να πας στη ΔΕΗ, να περιμένεις στην ουρά, να φτάσεις στο ταμείο και μετά να τρέξεις πίσω. Μισή μέρα χαμένη για κάτι που σήμερα κάνω ξαπλωμένος στον καναπέ σε δύο λεπτά. Και το πιο αστείο είναι ότι δεν το σκέφτομαι καν. Το θεωρώ δεδομένο. Αυτό με έβαλε σε σκέψεις τελευταία. Πόσα πράγματα κάνουμε πλέον αυτόματα που παλιά ήταν ολόκληρη υπόθεση; Και δεν μιλάω μόνο για σοβαρές δουλειές. Ακόμα και η διασκέδαση άλλαξε τελείως. Θυμάμαι που έπρεπε να κανονίσεις με την παρέα, να βρείτε μαγαζί, να πάτε, να γυρίσεις αργά και μετά να είσαι ράκος την επόμενη μέρα.

Τα μικρά πράγματα που δεν εκτιμούμε

Ο πατέρας μου είναι εβδομήντα δύο χρονών. Την περασμένη εβδομάδα τον έμαθα να κάνει βιντεοκλήση με τον αδερφό μου που μένει Γερμανία. Έπρεπε να δεις τη φάτσα του όταν είδε τον εγγονό του σε πραγματικό χρόνο. Του κουνούσε το χέρι σαν μικρό παιδί, γελούσε μόνος του. Μου λέει μετά: «Παλιά για να μιλήσω με τον θείο σου στην Αμερική έπρεπε να κλείσω ραντεβού στον ΟΤΕ και κόστιζε μια περιουσία. Τώρα βλέπω τον εγγονό μου δωρεάν λες και είναι δίπλα μου.» Είχε δίκιο ο άνθρωπος. Και εμείς οι νεότεροι το θεωρούμε τόσο φυσιολογικό που δεν μας περνάει καν από το μυαλό πόσο μεγάλο είναι.

Το ίδιο συμβαίνει με χίλια δύο άλλα πράγματα στη ζωή μας. Χάρτες στο κινητό που σου λένε πού να στρίψεις. Μεταφράσεις αυτόματες σε κάθε γλώσσα του κόσμου. Φωτογραφίες που τις στέλνεις στην άλλη άκρη του κόσμου σε δευτερόλεπτα. Τίποτα από αυτά δεν υπήρχε πριν είκοσι χρόνια.

Πόσο χρόνο γλιτώνουμε τελικά;

Από περιέργεια, κάθισα και υπολόγισα πόσο χρόνο εξοικονομώ τη βδομάδα χάρη στην τεχνολογία. Τα νούμερα με εξέπληξαν:

Τι έκανα παλιά Πόσο έπαιρνε Πώς το κάνω τώρα Πόσο παίρνει Πληρωμή λογαριασμών στο ταμείο Καμιά ώρα με την ουρά Από το κινητό ξαπλωμένος Δύο λεπτά το πολύ Αγορά εισιτηρίων τρένου ή αεροπλάνου Έπρεπε να πας σε πρακτορείο Κλικ κλικ και τέλος Πέντε λεπτά Ψάξιμο για διεύθυνση σε άγνωστη περιοχή Ρωτούσα κόσμο και χανόμουν Το GPS με πάει μέχρι την πόρτα Μηδέν χρόνος Αποστολή φωτογραφιών σε συγγενείς Εκτύπωση και ταχυδρομείο Πατάω κουμπί και πάει Δευτερόλεπτα Κράτηση τραπεζιού σε εστιατόριο Τηλέφωνα και ελπίδα να απαντήσουν Online σε οποιαδήποτε ώρα Ένα λεπτό

Αν το αθροίσεις, βγαίνουν ώρες κάθε βδομάδα. Ώρες που μπορώ να περάσω με την οικογένεια ή απλά να κάθομαι να μην κάνω τίποτα. Και αυτό έχει τεράστια αξία που δεν την μετράμε.

Η γενιά του παππού μου και εμείς

Κάποτε ρώτησα τον παππού μου τι θεωρούσε τη μεγαλύτερη εφεύρεση της ζωής του. Περίμενα να πει το διαδίκτυο ή το κινητό. Ξέρεις τι μου απάντησε; Το πλυντήριο ρούχων. Μου εξήγησε ότι η γιαγιά του ξόδευε ολόκληρη μέρα κάθε βδομάδα για να πλύνει τα ρούχα στο χέρι. Μια μέρα χαμένη, κάθε εβδομάδα, για πάντα.

Σκέψου το λίγο. Εμείς γκρινιάζουμε αν το Netflix αργεί να φορτώσει δύο δευτερόλεπτα. Η γιαγιά του παππού μου δούλευε σαν σκλάβα για πράγματα που εμείς τα κάνουμε πατώντας ένα κουμπί. Δεν είναι να τρελαίνεσαι με αυτή τη διαφορά;

Η άλλη πλευρά του νομίσματος

Εντάξει, να είμαι δίκαιος. Δεν είναι όλα ρόδινα με την τεχνολογία. Μας έκανε και πιο ανυπόμονους από ποτέ. Αν μια σελίδα δεν ανοίγει σε τρία δευτερόλεπτα, αρχίζουμε να νευριάζουμε σαν να μας έκαναν αδικία. Αν κάποιος δεν απαντήσει στο μήνυμα αμέσως, ανησυχούμε ή θυμώνουμε. Έχουμε συνηθίσει στο τώρα και δεν ξέρουμε πια να περιμένουμε για τίποτα.

Και είναι και το θέμα ότι κολλάμε στο κινητό περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε. Πόσες φορές έχεις πιάσει τον εαυτό σου να σκρολάρει χωρίς λόγο; Εγώ προσωπικά πολλές. Είναι σαν αυτόματο πια, δεν το ελέγχω. Η γυναίκα μου με τσακώνει συνέχεια που κοιτάω την οθόνη αντί να της μιλάω. Και έχει δίκιο, δεν λέω.

Το νόημα της υπόθεσης

Δεν θέλω να βγάλω κανένα βαρύ συμπέρασμα από όλα αυτά. Απλά νομίζω ότι καλό είναι μερικές φορές να σταματάμε και να λέμε ένα ευχαριστώ. Όχι σε κανέναν συγκεκριμένο, απλά να αναγνωρίζουμε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο σε σχέση με πριν.

Την επόμενη φορά που θα πληρώσεις λογαριασμό από το κινητό σου ή θα δεις βίντεο από φίλο στην άλλη άκρη του κόσμου, σκέψου πώς θα ήταν αυτό πριν τριάντα χρόνια. Εγώ όταν το κάνω αυτό, νιώθω λίγο καλύτερα με τη ζωή μου. Ίσως γιατί καταλαβαίνω πόσο τυχεροί είμαστε τελικά.

Γιατί στο κάτω κάτω της γραφής, αυτές οι μικρές καθημερινές νίκες είναι που κάνουν τη μέρα μας πιο εύκολη. Και σίγουρα αξίζει να τις εκτιμάμε λίγο παραπάνω.