Οι τερματοφύλακες που ξεχωρίζουν στον φετινό μαραθώνιο του Europa League 2024/25

Το Europa League αναβαθμίστηκε και, όπως και οι άλλες 2 διοργανώσεις της UEFA (Champions League και Conference League), πέρασε στη νέα εποχή της League Phase. Η διοργάνωση του 2024/25 έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά, με ματς που καθηλώνουν, πολλά γκολ και σπουδαίο θέαμα.

Στη φετινή σεζόν, υπάρχουν δύο ελληνικές παρουσίες στη League Phase, αυτές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Οι μεν Πειραιώτες διεκδικούν με αξιώσεις την απευθείας πρόκριση στον επόμενο γύρο, ενώ οι Θεσσαλονικείς δυσκολεύονται πολύ να βρουν ρυθμό. Όπως αποδεικνύεται από τις αποδόσεις στο στοίχημα Europa League, μέχρι στιγμής, στη διοργάνωση έχουν «μιλήσει» κυρίως οι επιθέσεις, καθώς στις πρώτες αγωνιστικές έχουν καταγραφεί αρκετά υψηλά σκορ, με αρκετούς, ωστόσο, τερματοφύλακες να έχουν «λάμψει».

Πρόκειται για μία θέση που, ιστορικά, βρίσκεται στη σκιά των επιθετικών ή των μέσων, αλλά της οποίας η σημασία είναι εξαιρετικά κομβική για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της ομάδας. Άλλωστε, αποτελεί χαρακτηριστικό των ομάδων που έχουν δημιουργήσει δυναστείες στο παγκόσμιο στερέωμα να στηρίζονται σε εξαιρετικούς γκολκίπερ, με την 11αδα να ξεκινά από αυτούς σε διαδοχικές σεζόν, χωρίς να επιχειρούν αλλαγές. Ας δούμε μερικές από αυτές τις περιπτώσεις.

Οι τερματοφύλακες με τα περισσότερα clean sheets

Ρέμκο Πάσβιρ : Ο 40χρονος πορτιέρε του Άγιαξ έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, παρά την αρκετά μεγάλη ηλικία του. Με μία καριέρα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά και σκαμπανεβάσματα, ο Ολλανδός Πάσβιρ έχει καταφέρει, από τα 38 του μέχρι και σήμερα, να παίζει βασικός στον Αίαντα και, αυτή τη στιγμή, να βρίσκεται στην κορυφή της UEFA με τους τερματοφύλακες που έχουν δεχθεί τα λιγότερα γκολ (μόλις 1) στο φετινό Europa League. Ο Ολλανδός «κατέβασε ρολά» στη διαδικασία των πέναλτι με στον Παναθηναϊκό τον Αύγουστο του 2024, αποκρούοντας πέντε και στέλνοντας το τριφύλλι στα προκριματικά του Conference League.

Ελληνικό χρώμα μεταξύ των κορυφαίων γκολκίπερ του Europa League