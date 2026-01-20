Παθήσεις Μαλακών Μορίων: Εξάρθρημα Επιγονατίδας, Γάγγλιο Καρπού & Νόσος Dupuytren

Συχνές Ορθοπαιδικές Παθήσεις: Αίτια, Συμπτώματα και Σύγχρονες Θεραπευτικές Επιλογές

Οι παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα όταν αφορούν αρθρώσεις υψηλής καταπόνησης, όπως το γόνατο και ο καρπός, ή δομές του χεριού. Το εξάρθρημα επιγονατίδας, το γάγγλιο καρπού και η νόσος Dupuytren αποτελούν τρία συχνά κλινικά προβλήματα που απαιτούν σωστή διάγνωση και εξατομικευμένη αντιμετώπιση.

Εξάρθρημα – Αστάθεια Επιγονατίδας

Το εξάρθρημα επιγονατίδας εμφανίζεται κυρίως σε νεαρά, δραστήρια άτομα και αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό τραυματισμών του γόνατος. Η επιγονατίδα παρεκτοπίζεται συνήθως προς τα έξω, είτε μετά από άμεσο τραυματισμό είτε κατά τη διάρκεια απότομης στροφικής κίνησης χωρίς επαφή. Το επεισόδιο συνοδεύεται συχνά από ρήξη του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου και έντονο πόνο, οίδημα και αίσθημα αστάθειας.

Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση και σε απεικονιστικό έλεγχο. Σε πρώτο επεισόδιο χωρίς επιπλοκές, εφαρμόζεται συντηρητική θεραπεία με ανάταξη, ακινητοποίηση και φυσικοθεραπεία. Σε υποτροπιάζοντα εξαρθρήματα ή παρουσία ανατομικών παραγόντων, η χειρουργική αποκατάσταση προσφέρει σταθερότητα και μειώνει τον κίνδυνο μελλοντικής αρθρίτιδας.

Γάγγλιο Καρπού

Το γάγγλιο καρπού είναι μια καλοήθης κύστη γεμάτη με παχύρρευστο υγρό, που εμφανίζεται συνήθως στη ραχιαία ή παλαμιαία επιφάνεια του καρπού. Παρότι συχνά είναι ανώδυνο, μπορεί να προκαλέσει πόνο, αίσθημα πίεσης ή περιορισμό της κίνησης, ιδιαίτερα σε άτομα με επαναλαμβανόμενη χρήση των χεριών.

Η διάγνωση γίνεται κυρίως κλινικά, ενώ υπέρηχος ή μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει παρακολούθηση, χρήση κηδεμόνα ή παρακέντηση, με αυξημένα ποσοστά υποτροπής. Η χειρουργική αφαίρεση, όταν ενδείκνυται, προσφέρει οριστική λύση με ταχεία αποκατάσταση.

Νόσος Dupuytren

Η νόσος Dupuytren είναι μια χρόνια πάθηση της παλαμιαίας απονεύρωσης, που οδηγεί σε προοδευτική σύγκαμψη των δακτύλων, κυρίως του παράμεσου και του μικρού. Ξεκινά με ανώδυνα οζίδια στην παλάμη και εξελίσσεται σε ινώδεις χορδές που περιορίζουν την έκταση των δακτύλων.

Η διάγνωση είναι κλινική, ενώ η θεραπεία εξαρτάται από τη βαρύτητα. Σε αρχικά στάδια εφαρμόζονται συντηρητικές μέθοδοι, ενώ σε προχωρημένες μορφές η χειρουργική αποκατάσταση αποκαθιστά τη λειτουργικότητα και βελτιώνει σημαντικά την καθημερινότητα.

Συμπέρασμα

Το εξάρθρημα επιγονατίδας, το γάγγλιο καρπού και η νόσος Dupuytren, αν και διαφορετικές παθήσεις, έχουν κοινό παρονομαστή τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής θεραπευτικής στρατηγικής. Η εξειδικευμένη ορθοπαιδική προσέγγιση διασφαλίζει ασφαλή αποκατάσταση, πρόληψη υποτροπών και γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

