Πόσα χιλιόμετρα πρέπει να έχει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο;

Είναι η πρώτη και πιο ενστικτώδης κίνηση που κάνουμε όλοι όταν ψάχνουμε για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο: κοιτάμε τη χρονολογία, την τιμή και αμέσως μετά το βλέμμα μας καρφώνεται στο κοντέρ. Αν το νούμερο είναι μικρό (π.χ. κάτω από 50.000), χαμογελάμε με ικανοποίηση. Αν δούμε εξαψήφιο νούμερο (π.χ. πάνω από 100.000 χλμ.), συχνά προσπερνάμε την αγγελία με συνοπτικές διαδικασίες.

Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: είναι τελικά ο αριθμός των χιλιομέτρων ο απόλυτος κριτής για την κατάσταση ενός αυτοκινήτου; Ή μήπως έχουμε παγιδευτεί σε στερεότυπα του παρελθόντος; Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, καταρρίπτοντας τους μεγαλύτερους μύθους γύρω από τα χιλιόμετρα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Μύθος 1ος: «Τα λίγα χιλιόμετρα σημαίνουν πάντα καλύτερο αυτοκίνητο»

Η Αλήθεια: Η «ποιότητα» των χιλιομέτρων μετράει πολύ περισσότερο από την ποσότητά τους. Σκέψου το εξής απλό σενάριο: Έχουμε ένα από τα κλασικά μικρά αυτοκίνητα με μόλις 40.000 χλμ., τα οποία έγιναν σε βάθος 3 ετών. Στα χαρτιά, ακούγεται σαν η απόλυτη ευκαιρία, σωστά;

Κι όμως!

Αυτό σημαίνει καθημερινό σταμάτα-ξεκίνα στην κίνηση, λακκούβες και σβήσιμο κινητήρα μετά από μικρές αποστάσεις. Αν μάλιστα δεν έχει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το όχημα αυτό έχει υποστεί τεράστια φθορά στον συμπλέκτη, στα φρένα και στις αναρτήσεις. Από την άλλη, ένα αυτοκίνητο με 80.000 χλμ., το οποίο ταξίδευε κυρίως στην εθνική οδό, με σταθερή ταχύτητα και τον κινητήρα να δουλεύει ξεκούραστα στις ιδανικές θερμοκρασίες, βρίσκεται μηχανικά σε ανώτερη κατάσταση. Το συμπέρασμα; Δεν είναι όλα τα χιλιόμετρα ίδια.

Μύθος 2ος: «Πάνω από 100.000 χλμ. το αυτοκίνητο βγάζει ζημιές»

Η Αλήθεια: Αυτή είναι μια αντίληψη που έχει ξεμείνει από τη δεκαετία του ’90. Οι σύγχρονοι κινητήρες των κορυφαίων κατασκευαστών είναι φτιαγμένοι για να αντέχουν απροβλημάτιστα για εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, αρκεί να συντηρούνται σωστά. Σκέψου απλώς τις κατηγορίες: τα μεγάλα οικογενειακά αυτοκίνητα, ένα τα ευρύχωρα SUV για ταξίδια, ή ακόμα και τα μεταχειρισμένα επαγγελματικά και αγροτικά είναι φτιαγμένα ακριβώς για να «καταπίνουν» αποστάσεις. Ένας οδηγός στην Ελλάδα διανύει φυσιολογικά περίπου 12.000 με 15.000 χλμ. τον χρόνο. Αν λοιπόν βρεις ένα ποιοτικό μεταχειρισμένο 8ετίας, το να έχει 100.000 με 120.000 χλμ. στο κοντέρ δεν είναι υπερβολή αλλά η απολύτως φυσιολογική, αναμενόμενη χρήση.

Μύθος 3ος: «Αν τα χιλιόμετρα είναι καλά, δεν χρειάζεται να ψάξω κάτι άλλο»

Η Αλήθεια: Το κοντέρ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Αν θέλεις να κάνεις μια πραγματικά έξυπνη και ασφαλή αγορά, υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να βάλεις στο μικροσκόπιο, τα οποία λένε πολύ μεγαλύτερες αλήθειες από τα χιλιόμετρα:

Το βιβλίο service: Ένα αυτοκίνητο με 120.000 χλμ. που έκανε τα service του στην ώρα τους, με σωστά και ποιοτικά λάδια σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, είναι «θησαυρός». Η ευλαβική συντήρηση είναι αυτή που κρατάει τον κινητήρα ζωντανό.

Η Υγεία της Μπαταρίας (Για Υβριδικά/Ηλεκτρικά): Αν κοιτάζεις για μεταχειρισμένο υβριδικό ή ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό (που είναι και η απόλυτη τάση σήμερα), εστίασε στο State of Health (SoH) της μπαταρίας. Ζήτα έναν επίσημο διαγνωστικό έλεγχο. Αν η μπαταρία είναι υγιής, το αυτοκίνητο θα συνεχίσει να είναι το ίδιο οικονομικό και αποδοτικό όπως την πρώτη μέρα.

Ο Έλεγχος από Τεχνικό: Όσο αστραφτερό κι αν φαίνεται, μη βιαστείς να το αγοράσεις αν δεν το δει μηχανικός πρώτα. Ο προσεκτικός έλεγχος θα αποκαλύψει αν το αυτοκίνητο κρύβει κάποιο σοβαρό τρακάρισμα ή διαρροές που το κοντέρ… δεν μαρτυράει.

Το τελικό συμπέρασμα: Πώς να αγοράσεις με ασφάλεια;

Μην αφήνεις έναν απλό αριθμό στο ταμπλό να σε τρομάζει ή να σε αποπροσανατολίζει. Το μυστικό για μια πετυχημένη αγορά είναι η συνολική εικόνα του αυτοκινήτου και ο αυστηρός έλεγχος.

Αν θέλεις να διώξεις κάθε ίχνος άγχους και να αποφύγεις το κυνήγι του «τέλειου κοντέρ», η πιο έξυπνη λύση είναι να στραφείς σε αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από επίσημες αντιπροσωπείες. Έτσι, θα έχεις τη σιγουριά ότι τα χιλιόμετρα είναι 100% πραγματικά, η υγεία της μπαταρίας εγγυημένη, το ιστορικό service επιβεβαιωμένο και ότι το όχημα συνοδεύεται από εγγύηση για μεταχειρισμένα. Με αυτόν τον τρόπο, αγοράζεις ένα αυτοκίνητο έτοιμο να γράψει χιλιάδες νέα, απροβλημάτιστα χιλιόμετρα στα δικά σου χέρια.