Πώς η Ρύθμιση Διαμόρφωσε την Ελληνική Αγορά Online Τυχερών Παιχνιδιών ως Σήμερα

Το 2004 ιδρύθηκε μια αρχή που έπρεπε να εποπτεύει τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα. Δεν λειτούργησε ποτέ. Χρειάστηκαν άλλα επτά χρόνια, μια αναδιοργάνωση και μια νέα ονομασία για να αποκτήσει η χώρα κάτι που έμοιαζε με πραγματική εποπτεία. Σήμερα, όποιος ψάχνει νόμιμα καζίνο στην Ελλάδα βλέπει μια αγορά με σαφείς κανόνες. Δεν ήταν πάντα έτσι.

Η ιστορία της ρύθμισης εδώ δεν είναι μια ευθεία γραμμή προόδου. Είναι τρία διαφορετικά καθεστώτα, το καθένα με τα δικά του κενά, που το επόμενο ήρθε να διορθώσει.

Το κενό πριν το 2011

Μέχρι το 2011 δεν υπήρχε ουσιαστικό πλαίσιο αδειοδότησης για online τυχερά παιχνίδια. Η αρχή που είχε ιδρυθεί το 2004 με το όνομα «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών» παρέμεινε ανενεργή. Στην πράξη, όποιος ήθελε να παίξει online έψαχνε σε ξένες πλατφόρμες χωρίς καμία ελληνική εποπτεία από πάνω τους.

Το κράτος δεν είχε τρόπο να φορολογήσει αυτή τη δραστηριότητα ούτε να ελέγξει αν κάποιος πάροχος χρησιμοποιούσε λογισμικό χειραγωγημένο υπέρ του καζίνο. Η αγορά υπήρχε, απλώς λειτουργούσε εντελώς εκτός ελέγχου.

Το μεταβατικό καθεστώς των 24 αδειών

Ο Ν. 4002/2011 μετονόμασε την αρχή σε ΕΕΕΠ και εισήγαγε ένα μεταβατικό σύστημα με 24 άδειες. Ήταν σκόπιμα προσωρινό, μια γέφυρα προς κάτι μονιμότερο που θα ερχόταν αργότερα. Οι πάροχοι που πήραν αυτές τις άδειες λειτούργησαν έτσι για σχεδόν μια δεκαετία.

Η αβεβαιότητα κόστισε. Ένας πάροχος με προσωρινή άδεια δεν επενδύει με την ίδια σιγουριά που επενδύει κάποιος με μόνιμο καθεστώς. Οι επενδύσεις σε υποδομή, ασφάλεια και προσωπικό καθυστέρησαν ακριβώς επειδή κανείς δεν ήξερε τι θα ίσχυε τελικά.

Το 2021: η στιγμή που η αγορά απέκτησε μόνιμο πλαίσιο

Το 2021 η ΕΕΕΠ πέρασε σε μόνιμη αδειοδότηση, με διάρκεια πενταετίας. Οι πάροχοι χωρίστηκαν σε δύο βασικές κατηγορίες, στοίχημα και καζίνο, με ξεχωριστά κριτήρια για κάθε μία. Η αίτηση περιλάμβανε ελέγχους οικονομικής φερεγγυότητας, λογισμικού και προσωπικού, όχι απλώς πληρωμή ενός τιμήματος.

Αυτό άλλαξε τη σύνθεση της αγοράς. Πάροχοι που δεν μπορούσαν να περάσουν τους ελέγχους αποχώρησαν. Άλλοι, κυρίως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με ήδη εδραιωμένη τεχνική υποδομή, βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση απέναντι σε μικρότερους παίκτες που δεν είχαν τους ίδιους πόρους.

Το 2024: πιο ακριβό και πιο απαιτητικό

Το καθεστώς αναθεωρήθηκε ξανά το 2024. Η διάρκεια αδειών πέρασε από πενταετία σε επταετία. Το τίμημα ανέβηκε στα 5 εκατομμύρια ευρώ για άδεια στοιχήματος και 2 εκατομμύρια για καζίνο. Οι απαιτήσεις τεχνικού ελέγχου έγιναν πιο συχνές, με υποχρέωση αποστολής στοιχείων σε πραγματικό χρόνο προς την ΕΕΕΠ.

Λιγότεροι πάροχοι έμειναν στην αγορά. Αυτοί που έμειναν είχαν τα κεφάλαια να αντέξουν το νέο κόστος. Ο μηχανισμός δεν είναι διαφορετικός από αυτόν που βλέπουμε και σε άλλους τομείς όπου το κράτος αντικαθιστά χειροκίνητες διαδικασίες με ψηφιακά συστήματα ελέγχου: λιγότερη ανοχή σε γκρίζες ζώνες, περισσότερη τεκμηρίωση σε κάθε βήμα.

Τι δείχνουν τα νούμερα σήμερα

Το 2025 τα συνολικά πονταρίσματα στην Ελλάδα έφτασαν τα 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 6,85% σε σχέση με το 2024. Ο φόρος που εισέπραξε το δημόσιο από κέρδη παικτών ανέβηκε στα 463,7 εκατομμύρια ευρώ, από 398 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος.

Πριν το 2021, αρκετοί πάροχοι υποστήριζαν ότι η αυστηρή εποπτεία θα έπνιγε την αγορά. Τα νούμερα δείχνουν το αντίθετο συνέβη επειδή, όχι παρά τη ρύθμιση. Ο παίκτης που είχε λόγο να εμπιστευτεί μια αδειοδοτημένη πλατφόρμα σταμάτησε να ψάχνει σε ανεξέλεγκτες ξένες σελίδες. Αυτό είναι το πραγματικό επίτευγμα της ΕΕΕΠ: δεν έφτιαξε μόνο έναν μηχανισμό ελέγχου, έφτιαξε τον λόγο για τον οποίο κάποιος επιλέγει να μείνει μέσα σε αυτόν.