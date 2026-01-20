Σκαφοειδές Στέρνο: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Τι είναι το σκαφοειδές στέρνο

Το σκαφοειδές στέρνο αποτελεί μια ανωμαλία του θωρακικού τοιχώματος, κατά την οποία ο θώρακας αποκτά ασυνήθιστο σχήμα. Η πάθηση γίνεται συνήθως εμφανής από την παιδική ηλικία και τείνει να επιδεινώνεται κατά την εφηβεία, περίοδο όπου η ανάπτυξη του σώματος είναι ταχεία. Μετά την ενηλικίωση, η μορφολογία του θώρακα παραμένει συνήθως σταθερή.

Μορφές σκαφοειδούς στέρνου

Στην κλινική πράξη διακρίνονται δύο βασικοί τύποι. Ο πρώτος είναι το βυθισμένο στέρνο (pectus excavatum), όπου το στέρνο εμφανίζει εντοπισμένη ή εκτεταμένη βύθιση. Ο δεύτερος είναι το προεξέχον στέρνο (pectus carinatum), κατά το οποίο το στέρνο προβάλλει προς τα εμπρός. Υπάρχουν επίσης ασύμμετρες ή σύνθετες μορφές, οι οποίες ενδέχεται να συνυπάρχουν με παθήσεις της καρδιάς ή του μυοσκελετικού συστήματος. Στατιστικά, το pectus excavatum εμφανίζεται περίπου σε 1 στα 400 παιδιά, ενώ το pectus carinatum σε 1 στα 1500.

Ποια είναι τα αίτια εμφάνισης

Η ακριβής αιτία του σκαφοειδούς δεν είναι πλήρως γνωστή. Παρότι δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένος γενετικός δείκτης, παρατηρείται συχνά οικογενειακή προδιάθεση. Ο βασικός παθοφυσιολογικός μηχανισμός σχετίζεται με την υπερβολική ανάπτυξη των χόνδρων που συνδέουν το στέρνο με τις πλευρές, γεγονός που ασκεί πίεση και μεταβάλλει το σχήμα του θώρακα.

Πότε χρειάζεται διερεύνηση

Η παρουσία σκαφοειδούς στέρνου απαιτεί ιατρικό έλεγχο ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη άλλου υποκείμενου νοσήματος. Ακολούθως, εξειδικευμένες εξετάσεις αξιολογούν τη σοβαρότητα της παραμόρφωσης, πιθανή πίεση της καρδιάς ή των πνευμόνων και τον λειτουργικό αντίκτυπο στον νεαρό ασθενή. Συχνά συμπτώματα περιλαμβάνουν θωρακικό πόνο, δύσπνοια, μειωμένη αντοχή στην άσκηση, αίσθημα παλμών και λιποθυμικές τάσεις. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, η παραμόρφωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία και, στις γυναίκες, τη σωστή ανάπτυξη των μαστών.

Θεραπευτικές επιλογές

Η αντιμετώπιση του σκαφοειδούς στέρνου εξατομικεύεται και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο τύπος και η βαρύτητα της παραμόρφωσης, η συμμετρία, η πίεση στα όργανα και η ηλικία του ασθενούς. Μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών περιλαμβάνονται η χειρουργική ανακατασκευή με τεχνική Ravitch χωρίς μεταλλική μπάρα, η τεχνική Nuss με προσωρινή τοποθέτηση μπάρας, η συντηρητική χρήση vacuum bell, ειδικά γιλέκα πίεσης για προεξέχον στέρνο, καθώς και η τοποθέτηση σιλικονούχων υλικών για καθαρά αισθητική αποκατάσταση.

Ολιστική προσέγγιση και συμπέρασμα

Πέρα από την κύρια θεραπεία, σημαντικό ρόλο παίζουν η φυσιοθεραπεία, η ψυχολογική υποστήριξη και η σωστή καθοδήγηση του ασθενούς. Συμπερασματικά, η θεραπεία του σκαφοειδούς είναι εφικτή και αποτελεσματική, αρκεί να βασίζεται στη γνώση και την εμπειρία εξειδικευμένης θωρακοχειρουργικής ομάδας που αντιμετωπίζει τον ασθενή ολιστικά, τόσο οργανικά όσο και ψυχολογικά.

