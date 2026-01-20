Σύγχρονες Χειρουργικές Λύσεις για Παθήσεις Ώμου: Αρθροσκόπηση και Ανάστροφη Αρθροπλαστική

Τι είναι η αρθροσκόπηση ώμου

Η αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί μια σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιείται τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη θεραπεία παθήσεων της άρθρωσης του ώμου. Πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό με τη χρήση αρθροσκοπίου, δηλαδή μίας μικροσκοπικής κάμερας υψηλής ευκρίνειας, και ειδικών λεπτών εργαλείων. Σε σύγκριση με το ανοιχτό χειρουργείο, η μέθοδος προσφέρει καλύτερη ορατότητα, μεγαλύτερη ακρίβεια κινήσεων και σημαντικά μειωμένο χειρουργικό τραύμα, ενώ η νοσηλεία συνήθως περιορίζεται σε λίγες ώρες.

Ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται με αρθροσκόπηση

Η αρθροσκόπηση εφαρμόζεται όταν η συντηρητική αγωγή, όπως ανάπαυση, φαρμακευτική αγωγή, ενέσιμες θεραπείες ή φυσικοθεραπεία, δεν αποδίδει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αστάθειας ώμου, της τενοντίτιδας ώμου, των συνδρόμων πρόσκρουσης, της ασβεστοποιού τενοντίτιδας, της συμφυτικής θυλακίτιδας (παγωμένος ώμος), των βλαβών SLAP, των ρήξεων τενόντων, παθήσεων της μακράς κεφαλής του δικεφάλου, καθώς και σε επιλεγμένα κατάγματα ή παθήσεις της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.

Προετοιμασία και διαδικασία επέμβασης

Πριν την επέμβαση, ο ασθενής υποβάλλεται σε πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο που περιλαμβάνει αιματολογικές εξετάσεις, ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Η αρθροσκόπηση ώμου διαρκεί συνήθως λιγότερο από μία ώρα και πραγματοποιείται με τοπική ή γενική αναισθησία. Μέσω μικρών τομών εισάγονται τα εργαλεία, αποκαθίσταται η βλάβη και οι τομές συρράπτονται με ελάχιστα ράμματα. Ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι την ίδια ημέρα.

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου: τι είναι και πότε ενδείκνυται

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι μια εξειδικευμένη μορφή ολικής αρθροπλαστικής που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις βαριάς αρθρίτιδας με ανεπάρκεια του στροφικού πετάλου ή σε πολύπλοκα κατάγματα ηλικιωμένων ασθενών. Σε αυτή τη μέθοδο, η ανατομία της άρθρωσης «αντιστρέφεται», επιτρέποντας την ανώδυνη και λειτουργική κίνηση ακόμα και όταν οι τένοντες δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον ώμο.

Πλεονεκτήματα και αποκατάσταση

Η ανάστροφη αρθροπλαστική προσφέρει αξιόπιστη λύση σε ασθενείς με έντονο πόνο και περιορισμό κίνησης, μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών και επιτρέπει ταχεία επάνοδο στην καθημερινότητα. Η νοσηλεία διαρκεί συνήθως 1-2 ημέρες, ενώ η αποκατάσταση περιλαμβάνει εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας με στόχο τη σταδιακή ενδυνάμωση και λειτουργική αποκατάσταση του ώμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένη εκτίμηση, επικοινωνήστε με τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Γεώργιο Φλεβαράκη.