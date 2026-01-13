Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε να παίζετε πόκερ online

Το πόκερ είναι σίγουρα το δημοφιλέστερο και πιο επικερδές επιτραπέζιο παιχνίδι τράπουλας παγκόσμια και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται στα online καζίνο όπως το Quickwin casino και αποκλειστικές πλατφόρμες online. Ωστόσο, αν είστε καινούργιος στο άθλημα και ιδιαίτερα online, θα πρέπει να γνωρίζεις ορισμένα βασικά πράγματα όσον αφορά τους πόκερ κανόνες και πιθανούς συνδυασμούς νίκης για να μπορείς να παίξεις στο μέγιστο χωρίς περιορισμούς.

Βασικοί Κανόνες Πόκερ: Πως παίζεται

Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες μικρές διαφορές όσον αφορά τους κανόνες για κάθε παραλλαγή/εκδοχή του πόκερ, ωστόσο οι βασικοί κανόνες παραμένουν οι ίδιοι όποιο παιχνίδι και να παίξεις όταν κάνεις εγγραφή σε καζίνο όπως Quickwin login online.

O στόχος κάθε παίκτη είναι κερδίσει τους υπόλοιπους με το καλύτερο χαρτί και να πάρει το τελικό ποσό που βρίσκεται στο κέντρο του τραπεζιού ή το λεγόμενο pot. Το παιχνίδι περιλαμβάνει dealer o οποίος μοιράζει τα χαρτιά και δίνει σε κάθε γύρο 2 κλειστά φύλλα. Μετά από την διαδικασία μοιράσματος, ανήκουν στην μέση του τραπεζιού 5 χαρτιά τα οποία βλέπουν όλοι οι παίκτες και θα προσπαθήσουν να τα συνδυάσουν ανάλογα με αυτά που έχουν στα χέρια τους.

H παρτίδα ξεκινά με την τοποθέτηση των blinds χαρτιών, τα οποία βάζουν οι δύο παίκτες που βρίσκονται αριστερά του κρουπιέρη, ο οποίος μετακινείται κάθε φορά μια θέση και επομένως αλλάζουν και οι παίκτες που βάζουν τα blinds. Μόλις ολοκληρωθεί η παρτίδα ανοίγουν τα πρώτα τρία χαρτιά (κίνηση flop) και με βάση αυτά τα χαρτιά που βλέπουν οι παίκτες ξεκινούν το ποντάρισμα. Πρώτος μιλάει και κάνει κίνηση αυτός που έχει βάλει το small blind και τελευταίος ο dealer.

Mετά ο dealer αποκαλύπτει το 4ο χαρτί (Turn) και ακολούθως εμφανίζει το 5ο χαρτί (River), το οποίο είναι το τελευταίο της παρτίδας.

Πόκερ Συνδυασμοί

Νικητής είναι αυτός που θα πετύχει τον καλύτερο συνδυασμό. Οι κύριοι πόκερ συνδυασμοί έχουν ως εξείς:

Flush Royal: O καλύτερος σχεδιασμός με το ίδιο χρώμα και σύμβολο που ξεκινά στον άσσο και ακολουείται από ρήγα, ντάμα, βαλέ, και 10ρι.

Straight Flush: Γνωστό και ως κέντα, ο συνδυασμός δημιουργείται με 5 συνεχόμενα χαρτιά π.χ 4, 5, 6, 7, 8 του ίδιου συμβόλου και χρώματος.

Four of Kind: Εδώ υπάρχουν τέσσερα χαρτιά του ίδιου είδους αλλά με διαφορετικά σύμβολα π.χ 4 άσσοι.

Full House: Ο συνδυασμός αυτός περιλαμβάνει ένα ζεύγος χαρτιών π.χ 2 ντάμες, και τρία όμοια χαρτιά π.χ 3 άσσους.

Flush: Εμφανίζεται όταν ο παίκτης συνδυάζει 5 χαρτιά του ίδιου χρώματους και συμβόλου.

Straight: εδώ έχουμε 5 συνεχόμενα φύλλα π.χ, 3,4,5,6,7 αλλά όχι του ίδιου χρώματος και συμβόλου.

Τhree of a Kind (3 όμοια): όταν υπάρχουν τρία όμοια φύλλα π.χ 3 άσσοι και ένα ζεύγος με το ίδιο σύμβολο

Τwo pair: σε αυτό το συνδυασμό έχουμε δύο ζεύγη όμοιων καρτών π.χ δύο άσσους και 2 ντάμες

Pair: εδώ υπάρχει μόνο ένα ζεύγος όμοιων καρτών

Ηigh Card: o πιο αδύνατος συνδυασμός καρτών για νίκη που δεν έχει κάποιο συνδυασμό 2 και πάνω καρτών αλλά έχει μια κάρτα μόνο υψηλής αξίας π.χ ρήγα.

Κανόνες Μπλόφας: Πως να μπλοφάρετε

Η γνωστή σε όλους μπλόφα αποτελεί μια βασική και δημοφιλή στρατηγική που πρέπει να γνωρίζεις πότε και πως πρέπει να μπλοφάρεις ουτώς ώστε να έχεις στρατηγικό προβάδισμα έναντι στους υπόλοιπους παίκτες.

Εμείς συνιστούμε να κάνεις μπλόφα σε περιπτώσεις που:

-ποντάρεις ή κάνεις raise με αδύναμο φύλλο ή το αντίστροφο (έχεις δυνατό χαρτί)

-ποντάρεις ή κάνεις raise σε φθηνούς γύρους πονταρίσματος για να πάρεις ένα φύλλο δωρεάν στο ίδιο χέρι όταν το κόστος του πονταρίσματος διπλασιαστεί

Μπορείς να κάνεις επίσης ημί-μπλόφα σε περίπτωση που έχεις κάποιο χαρτί το οποίο δεν είναι και πολύ ψηλό αλλά ούτε πολύ κακό, έχει δηλαδή προοπτικές να βελτιωθεί και να κερδίσει τους άλλους παίκτες.

Προτού μπλοφάρεις, κάλο είναι να δεις και το επίπεδο των άλλων παικτών π.χ αν είναι αρχάριοι ή προχωρημένοι γιατί σε μερικούς παίκτες η μπλόφα δεν περνά. Επίσης, μην χρησιμοποιείς την μπλόφα συνέχεια ως εγγυημένη στρατηγική για να κερδίσεις τους άλλους παίκτες γιατί μπορεί να σου γυρίσει μπούμερανγκ.

Τι άλλο πρέπει να προσέξεις πριν παίξεις Poker Online

Πριν δοκιμάσεις την τύχη σου στο πόκερ, είναι σημαντικό να επιλέξεις μια αξιόπιστη πλατφόρμα καζίνο για κάνεις εγγραφή η οποία έχει ψηλές κριτικές από άλλους παίκτες και χρησιμοποιεί διαφανείς μεθόδους ασφαλείας και προστασίας δεδομένων. Εμείς προτείνουμε να κάνεις εγγραφή στο Quickwin και να επιλέξεις από την ενότητα live casino το παιχνίδι πόκερ που σου έχει τραβήξει την προσοχή.