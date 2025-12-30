Το σφάλμα του εφησυχασμού: Ο κίνδυνος της στασιμότητας για τη στρατηγική επιτυχία κάθε επιχείρησης

Τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά μας, πέφτουμε συχνά “θύματα” της ίδιας ψευδαίσθησης: της ασφάλειας που γεννά το “όλα πάνε καλά”. Η επιτυχία όμως δεν είναι γραμμική, ούτε δεδομένη. Και, πολλές φορές, ο εφησυχασμός που γεννάται από αυτή οδηγεί σε στασιμότητα.

Κι αν στα προσωπικά μας η στασιμότητα και η ρουτίνα μπορεί να είναι ακόμα και ζητούμενο, στα επαγγελματικά συνήθως σημαίνει… οπισθοδρόμηση. Γιατί η αγορά, οι ανάγκες των πελατών σου, οι ανταγωνιστές σου… αλλάζουν. Εσύ όχι;

Γιατί ο εφησυχασμός είναι τόσο ύπουλος κίνδυνος;

Μια απότομη μεταβολή ή κρίση όπως η πανδημία σε αναγκάζουν να πράξεις, να τρέξεις, να αλλάξεις. Η στασιμότητα όμως περνά απαρατήρητη, δεν την καταλαβαίνεις όσο τη ζεις. Κάτι που μπορεί να σου φαίνεται ως ώριμη και συνετή διαχείριση, πολλές φορές μπορεί να είναι αυτό που κρατάει την επιχείρησή σου πίσω – δεν ψάχνεις νέες ευκαιρίες, δεν κοιτάς την αγορά, δεν αναρωτιέσαι αν αυτό που σου φέρνει σήμερα κέρδος θα έχει νόημα και αύριο.

Το κόστος της αδράνειας είναι πραγματικό και μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικότητας, από το ότι δεν προσφέρεις υβριδικό μοντέλο εργασίας στους εργαζομένους σου μέχρι το ότι δεν κάνεις έρευνα αγοράς για να καταλήξεις στην πιο συμφέρουσα ηλεκτρική ενέργεια για επιχειρήσεις. Σήμερα ξέρουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι η στασιμότητα έχει κόστος. Όταν οι υπόλοιποι εξελίσσονται, με καινούργια προϊόντα, υπηρεσίες, κανάλια, τρόπους επικοινωνίας, συνεργάτες κ.λπ., η μη κίνηση σημαίνει απώλεια ευκαιριών και, μακροπρόθεσμα, συρρίκνωση.

Μήπως μένει και η δική σου επιχείρηση στάσιμη;

Αν τις δεις μεμονωμένα, ναι, πολλές από τις επιλογές σου μπορεί να μοιάζουν λογικές. Αν όμως πιάνεις τον εαυτό σου να κάνει πολλά από τα παρακάτω, μάλλον πρέπει να ξανασκεφτείς την προσέγγισή σου:

Η καινοτομία και το R&D περνούν σε δεύτερη μοίρα: Αν έχεις πιάσει τον εαυτό σου να λέει “αφού αυτό δουλεύει, γιατί να το αλλάξουμε;” ίσως υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν πειραματιστείς, αν δεν τεστάρεις νέες ιδέες ή αν δεν ψάχνεις πώς να κάνεις κάτι καλύτερα, γρηγορότερα ή πιο αποτελεσματικά, τότε ίσως μείνεις πίσω. Οι διαδικασίες γίνονται ρουτίνα: Η ομάδα ακολουθεί την ίδια ακριβώς συνταγή, βήμα-βήμα, χωρίς καμία διάθεση επανεξέτασης ή αμφισβήτησης; Μάλλον δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Στο “έτσι το κάναμε πάντα” εσύ μπορεί να βλέπεις οργάνωση, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτό είναι το πρώτο βήμα προς τη στασιμότητα. Φεύγει το ταλέντο που διψά για εξέλιξη: Δεκάδες έρευνες σε όλο τον κόσμο έχουν αποκαλύψει πως ένας από τους λόγους που πολλοί εργαζόμενοι αποχωρούν από μια επιχείρηση είναι η έλλειψη ευκαιριών ανάπτυξης και η… ανία. Όταν δεν μπορείς να διατηρήσεις το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό του προσωπικού, τότε αυτό όχι μόνο αποχωρεί αλλά “παίρνει μαζί του” και την ενέργεια που σπρώχνει μια εταιρεία μπροστά.

Τι μπορείς να κάνεις για να… ξεκολλήσεις;

Για να αποφύγεις την παγίδα του εφησυχασμού, η επιχείρηση πρέπει να μένει σε διαρκή κίνηση – όχι απλώς να είναι λειτουργική, αλλά εξελισσόμενη. Δες μερικούς τρόπους για να κάνεις τη θεωρία πράξη:

Παρακολούθησε KPIs , δεδομένα και αποτελέσματα : Οι αριθμοί, αλλά και το feedback των πελατών σου, σε συνδυασμό με τις τάσεις της αγοράς, θα σε πείσουν να αλλάξεις στρατηγική.

: Οι αριθμοί, αλλά και το feedback των πελατών σου, σε συνδυασμό με τις τάσεις της αγοράς, θα σε πείσουν να αλλάξεις στρατηγική. Επένδυσε στην καινοτομία και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό : Νέες δεξιότητες, νέα εργαλεία, νέες ιδέες αλλά και πειραματισμοί ή πιλοτικές δράσεις θα κρατήσουν όλη την ομάδα πιο ευέλικτη και τη δυναμική ολόκληρης της επιχείρησης ζωντανή.

: Νέες δεξιότητες, νέα εργαλεία, νέες ιδέες αλλά και πειραματισμοί ή πιλοτικές δράσεις θα κρατήσουν όλη την ομάδα πιο ευέλικτη και τη δυναμική ολόκληρης της επιχείρησης ζωντανή. Παρατήρησε τον ανταγωνισμό και την αγορά: Το λεγόμενο “benchmarking”, δηλαδή το να ξέρεις πού βρίσκεσαι εσύ σε σύγκριση με τους άλλους, είναι βασικό εργαλείο εξέλιξης, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβεις και θα προσαρμοστείς στην αλλαγή.

Φυσικά μην ξεχνάς ότι όλα αυτά δεν είναι one-off projects που κάνεις μια φορά και ξεμπερδεύεις. Το να επανεξετάζεις το πώς, πού, πότε και γιατί της επιχείρησής σου πρέπει να είναι κομμάτι του DNA σου, μια διαρκής διαδικασία που θα γίνεται μεθοδικά και στρατηγικά. Μόνο έτσι θα προχωρήσεις και θα συνεχίσεις να προχωράς.

Η επιτυχία δεν είναι ποτέ κατοχυρωμένη – χρειάζεται κίνηση και τόλμη.