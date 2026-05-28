Το ταχύτερα αναπτυσσόμενο κομμάτι της οικονομίας βρίσκεται πλέον στο διαδίκτυο

Για δεκαετίες, η ανάπτυξη της οικονομίας βασιζόταν κυρίως στον τουρισμό, τη ναυτιλία και τα ακίνητα. Σήμερα, όμως, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο κομμάτι της βρίσκεται στο διαδίκτυο. Οι ψηφιακές υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επηρεάζουν πλέον σχεδόν κάθε τομέα της καθημερινότητας.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Επιχειρήσεις, καταναλωτές και δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν όλο και περισσότερο μέσα από ψηφιακά συστήματα. Σύμφωνα με έρευνα των Deloitte και ΣΕΠΕ, ο κλάδος τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αναπτύχθηκε τέσσερις φορές ταχύτερα από τη συνολική οικονομία τα τελευταία πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι η ψηφιακή οικονομία εξελίσσεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες τροφοδοτεί την ανάπτυξη

Η μεγάλη ανάπτυξη της διαδικτυακής οικονομίας δεν προέρχεται μόνο από την τεχνολογία. Προέρχεται κυρίως από την αλλαγή της καθημερινής συμπεριφοράς και από το πόσο βαθιά έχουν ενσωματωθεί οι ψηφιακές πλατφόρμες στην καθημερινότητα.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον περιστασιακά. Έχουν μετατραπεί σε βασικό κομμάτι της καθημερινής ζωής. Οι καταναλωτές πραγματοποιούν πληρωμές μέσω εφαρμογών τραπεζών όπως η Revolut και η PayPal, παραγγέλνουν φαγητό μέσω efood και Wolt, κλείνουν μετακινήσεις μέσα από την Uber και χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως Netflix, Spotify, TikTok και Instagram για ψυχαγωγία και επικοινωνία.

Η αλλαγή επηρεάζει πλέον και τον χώρο της διαδικτυακής διασκέδασης και του αθλητικού στοιχηματισμού. Πλατφόρμες όπως η Binobet αποκτούν μεγαλύτερη παρουσία επειδή προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε αθλητικά τουρνουά, ζωντανό στοίχημα και δημοφιλείς τρόπους πληρωμής όπως Visa, RAPID, Neteller, Paysafecard και PayGo. Οι χρήστες αναζητούν πλέον υπηρεσίες που λειτουργούν άμεσα μέσα από κινητές συσκευές χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Σύμφωνα με στοιχεία της DataReportal, η πρόσβαση στο διαδίκτυο έφτασε περίπου το 87% του πληθυσμού το 2025, ενώ οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ξεπέρασαν το 139% του πληθυσμού. Το κινητό τηλέφωνο εξελίχθηκε ουσιαστικά στο βασικό εργαλείο συμμετοχής στην οικονομική δραστηριότητα.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή οι οικονομίες που βασίζονται στις κινητές συσκευές λειτουργούν διαφορετικά από τα παραδοσιακά μοντέλα. Οι καταναλωτές ξοδεύουν γρηγορότερα, συγκρίνουν τιμές άμεσα και επηρεάζονται συνεχώς από αλγορίθμους, διαφημίσεις και ψηφιακές πλατφόρμες.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής. Οι διαδικτυακές αγορές δεν περιορίζονται πλέον σε ηλεκτρονικές συσκευές ή είδη ένδυσης. Οι καταναλωτές αγοράζουν τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, υπηρεσίες μετακίνησης, ταξιδιωτικές υπηρεσίες και προϊόντα καθημερινής χρήσης μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τη Mordor Intelligence, η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 37 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2026, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 59 δισεκατομμύρια έως το 2031.

Οι κινητές συσκευές αντιστοιχούν ήδη σχεδόν στο 65% των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Παράλληλα, οι ψηφιακές πληρωμές και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια αυξάνονται συνεχώς, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι καταναλωτές εμπιστεύονται ολοένα περισσότερο τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανάπτυξη στον τομέα των τροφίμων και ποτών, ο οποίος αντιστοιχούσε σχεδόν στο 27% της συνολικής δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου το 2025. Οι υπηρεσίες διανομής φαγητού και οι ηλεκτρονικές παραγγελίες έχουν πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή των μεγάλων πόλεων.

Οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να προσαρμοστούν. Τα εστιατόρια ανταγωνίζονται μέσω εφαρμογών διανομής, ενώ τα μικρότερα καταστήματα βασίζονται όλο και περισσότερο στις διαδικτυακές αγορές επειδή η φυσική επέκταση απαιτεί υψηλό κόστος.

Οι δημόσιες υπηρεσίες περνούν στην ψηφιακή εποχή

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε σημαντική αλλαγή και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Μέσω της πλατφόρμας Gov.gr, πολλές διαδικασίες που παλαιότερα απαιτούσαν φυσική παρουσία πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά. Πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, συνταγογραφήσεις και φορολογικές διαδικασίες ολοκληρώνονται πλέον μέσω διαδικτύου.

Η ψηφιοποίηση αυτή μειώνει τη γραφειοκρατία, περιορίζει καθυστερήσεις και επιταχύνει τη λειτουργία του κράτους.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση χρησιμοποιεί πλέον προηγμένα ψηφιακά εργαλεία για την ανάλυση συναλλαγών και τον εντοπισμό φοροδιαφυγής. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης δείχνει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν πλέον και τη λειτουργία των θεσμών.

Οι μεγάλες επενδύσεις αλλάζουν τον ρόλο της χώρας

Ένας ακόμη σημαντικός δείκτης ανάπτυξης είναι οι μεγάλες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές.

Η Microsoft προχωρά σε επενδύσεις κέντρων δεδομένων και υπολογιστικών υποδομών συνολικής αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, η Google εξετάζει περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων και υποδομών υπολογιστικού νέφους στην περιοχή.

Οι επενδύσεις αυτές δεν αφορούν μόνο την τεχνολογία. Δημιουργούν τις βάσεις για μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα προσελκύει περισσότερους εργαζομένους εξ αποστάσεως, νεοφυείς επιχειρήσεις και επαγγελματίες της τεχνολογίας. Οι χώροι συνεργασίας αυξάνονται, ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες και στις ψηφιακές υπηρεσίες αποκτούν μεγαλύτερη παρουσία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένουν οι ψηφιακές δεξιότητες

Παρά την ταχεία ανάπτυξη, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει ένα από τα βασικά προβλήματα της αγοράς εργασίας. Πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προγραμματιστές, ειδικούς κυβερνοασφάλειας και επαγγελματίες τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, αρκετές μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν με παλαιότερα συστήματα και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις.

Η διαφορά ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις μικρότερες περιοχές παραμένει επίσης εμφανής όσον αφορά την ψηφιακή ανάπτυξη και τις υποδομές.

Ένα νέο οικονομικό μοντέλο διαμορφώνεται

Η ψηφιακή οικονομία δεν λειτουργεί πλέον ξεχωριστά από την υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις βασίζονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακά συστήματα, οι καταναλωτές πραγματοποιούν περισσότερες αγορές μέσω διαδικτύου και οι ηλεκτρονικές πληρωμές αντικαθιστούν σταδιακά τα μετρητά. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι επηρεάζουν ήδη τον τρόπο προβολής προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

Για πολλά χρόνια, η ανάπτυξη συνδεόταν κυρίως με τον τουρισμό και τις εποχικές δραστηριότητες. Σήμερα, όμως, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα κομμάτια της οικονομίας βρίσκεται στο διαδίκτυο και συνεχίζει να επεκτείνεται μέσα από τις ψηφιακές υποδομές, τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τις νέες τεχνολογικές πλατφόρμες.