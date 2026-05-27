Υπάρχουν Πιστοποιημένα Γραφεία Ερευνών στην Ελλάδα — Τι Λέει ο Νόμος

Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνει κάποιος πριν απευθυνθεί σε γραφείο ερευνών είναι: «Υπάρχουν πιστοποιημένα γραφεία ερευνών στην Ελλάδα;» Η απάντηση είναι ναι αλλά η έννοια της «πιστοποίησης» στον κλάδο αυτό έχει διαφορετική σημασία από ό,τι σε άλλους επαγγελματικούς τομείς. Ας δούμε τι ισχύει.

Πιστοποίηση vs Αδειοδότηση: Ποια είναι η διαφορά;

Στην Ελλάδα, ο θεσμός του ιδιωτικού ντετέκτιβ ερευνητή ρυθμίζεται από συγκεκριμένη νομοθεσία. Δεν υπάρχει κρατικό «πιστοποιητικό αριστείας» για γραφεία ερευνών, αλλά υπάρχει το ισοδύναμό του: η επίσημη άδεια λειτουργίας.

Χορηγείται από την αρμόδια κρατική αρχή. Απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα, έλεγχο ποινικού μητρώου και τήρηση νομικών προϋποθέσεων. Είναι το επίσημο «πιστοποιητικό» του κλάδου. Επαγγελματικός σύλλογος: Η συμμετοχή σε αναγνωρισμένο επαγγελματικό σύλλογο ιδιωτικών ερευνητών είναι ισχυρό σημάδι επαγγελματισμού. Οι σύλλογοι επιβάλλουν κώδικα δεοντολογίας στα μέλη τους.

Γιατί η αδειοδότηση είναι το πιο σημαντικό κριτήριο

Σε αντίθεση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, στον χώρο των ιδιωτικών ερευνητών η κρατική αδειοδότηση δεν είναι απλώς τυπική διαδικασία έχει άμεσες νομικές συνέπειες:

Νομική αξία: Νομική αξία αποδεικτικών στοιχείων: Στοιχεία που συλλέγει αδειοδοτημένος ερευνητής γίνονται δεκτά σε ελληνικά δικαστήρια. Στοιχεία από μη αδειοδοτημένο ερευνητή μπορεί να απορριφθούν. Ευθύνη: Ευθύνη και λογοδοσία: Ένας αδειοδοτημένος ερευνητής μπορεί να χάσει την άδειά του αν παραβιάσει τον νόμο — άρα έχει ισχυρό κίνητρο να λειτουργεί εντός νομικών πλαισίων. GDPR: Προστασία των προσωπικών δεδομένων: Αδειοδοτημένα γραφεία λειτουργούν υπό την εποπτεία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Πώς να ελέγξεις αν ένα γραφείο είναι αδειοδοτημένο

Η επαλήθευση είναι απλή και πρέπει να γίνεται πριν από κάθε συνεργασία:

Ζήτα να δεις το πρωτότυπο έγγραφο αδείας λειτουργίας

Επαλήθευσε τον αριθμό άδειας στην αρμόδια κρατική αρχή

Έλεγξε αν ο ερευνητής εμφανίζεται στο μητρώο κάποιου επαγγελματικού συλλόγου

Ζήτα τα στοιχεία ασφάλισης αστικής ευθύνης σοβαρά γραφεία διαθέτουν επαγγελματική ασφάλιση

Τι σημαίνει «πιστοποιημένο» στην πράξη για εσένα

Όταν συνεργάζεσαι με αδειοδοτημένο γραφείο ερευνών, έχεις συγκεκριμένες εγγυήσεις:

Οι μέθοδοι έρευνας είναι νόμιμες

Τα δεδομένα σου προστατεύονται από τη νομοθεσία

Τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν νομική αξία

Σε περίπτωση διαφοράς, έχεις θεσμικό πλαίσιο διαμαρτυρίας

Συμπέρασμα

Αν ψάχνεις πιστοποιημένα γραφεία ερευνών στην Ελλάδα, το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να ελέγξεις είναι η κρατική αδειοδότηση. Αυτή είναι η επίσημη «πιστοποίηση» του κλάδου και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται κάθε αξιόπιστη επαγγελματική σχέση.

