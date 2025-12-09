Χειμερινή μελαγχολία; Μικροί τρόποι για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας άμεσα

Μήπως τώρα που νυχτώνει πιο νωρίς πιάνεις τον εαυτό σου να μελαγχολεί ή να θέλει να κοιμηθεί από τις 5; Δεν είσαι μόνη και δεν είναι ιδέα σου! Το να “πέφτεις” λίγο ψυχολογικά τέτοια εποχή είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, ευτυχώς όμως υπάρχουν τρόποι να… επαναφέρεις τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να νιώσεις και πάλι ο εαυτός σου.

Πάμε να δούμε μερικά έξυπνα, εύκολα και κυρίως οικονομικά tricks που θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις από τα winter blues!

1. Ξεκίνα από το ντύσιμό σου

Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, λέει μια παροιμία – και δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. Αν είσαι κι εσύ αυτής της νοοτροπίας, τότε θα καταλάβεις πώς το ντύσιμό σου μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σου. Μπορείς να φορέσεις Celestino πλεκτά ρούχα και να… υποκύψεις στη χουχουλιάρικη διάθεση της εποχής ή να φορέσεις το αγαπημένο σου φούξια καλοκαιρινό φόρεμα και να πας κόντρα.

Στην πρώτη περίπτωση μπορείς να ανάψεις κεριά με άρωμα κανέλα και μελομακάρονο, στη δεύτερη να πας για brunch με τις φίλες σου – όπως και να ’χει, τα ρούχα που τελικά θα επιλέξεις θα σε βάλουν και στο γενικότερο mood ακόμα κι αν δεν ένιωθες έτσι εξ αρχής. Κι εκεί κρύβεται όλη η μαγεία!

2. Πίστεψε στη δύναμη των αρωμάτων

Σύμφωνα με την αρωματολογία, διαφορετικές μυρωδιές έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία μας – και πολλές από αυτές μπορούν να μας φτιάξουν τη διάθεση από τη μια στιγμή στην άλλη, ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνουμε.

Δες το σαν τελετουργία και κάνε την ίδια διαδικασία κάθε φορά που γυρνάς σπίτι για να κάνεις condition τον ίδιο σου τον εαυτό: φτιάξε ένα ζεστό ρόφημα και άναψε ένα κερί Diptyque για να κάνεις ατμόσφαιρα και να χαλαρώσεις. Θα δεις ότι πολύ σύντομα θα νιώσεις καλύτερα.

3. Κινήσου – ή κουνήσου

Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις γυμναστήριο κάθε μέρα για να αναζωογονηθείς (στο σώμα αλλά και την ψυχή). Ακόμα και το να βγεις για λίγο έξω να περπατήσεις, να κάνεις λίγο stretching ανάμεσα στα meetings ή να χορέψεις στην κουζίνα με Taylor Swift καθώς κάνεις το meal prep της εβδομάδας, είναι αρκετό για να… ξυπνήσεις.

Απ’ όλα αυτά βέβαια, η καλύτερη λύση με διαφορά είναι να βγεις έξω. Ναι, ακόμα κι αν ο ουρανός είναι γκρι, το να βγεις στο φυσικό daylight θα βοηθήσει τον εγκέφαλό σου να ξυπνήσει και να ανεβάσει ενέργεια καλύτερα από κάθε καφέ.

4. Τακτοποίησε τον χώρο σου

Δεν χρειάζεται να γίνεις η σούπερ νοικοκυρά που τα κάνει όλα κάθε μέρα ούτε η… μαμά μου που θεωρεί ξεκούραση το να κάνει γενική. Όμως το να ζεις σε έναν τακτοποιημένο χώρο θα σε κάνει να νιώσεις πολύ καλύτερα – δεν το λέμε εμείς, η επιστήμη το λέει.

Η ακαταστασία στο γραφείο ή το σαλόνι σου φέρνει ακαταστασία και στο μυαλό σου και λειτουργεί σαν εμπόδιο στη συγκέντρωση, τη διαύγεια ακόμα και τον ύπνο σου. Αφιέρωσε λοιπόν 2 λεπτά από τον χρόνο σου για να πλύνεις αυτό το πιάτο που άφησες στον νεροχύτη ή να μαζέψεις τα ρούχα από την απλώστρα πριν γίνουν μόνιμο στοιχείο διακόσμησης – θα δεις ότι θα νιώσεις πιο ανάλαφρη.

5. Φρόντισε τον εαυτό σου

Μη ξεχνάς πως όλα αρχίζουν από σένα! Η αυτοφροντίδα δεν είναι πολυτέλεια στις μέρες μας, αλλά ένας τρόπος να πατήσεις “παύση” στους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής και, τελικά, να φτιάξεις τη διάθεσή σου.

Δεν χρειάζεται spa – όχι ότι απαγορεύεται κιόλας! Αλλά να, μπορείς απλά να απλώσεις την αγαπημένη σου ενυδατική που μυρίζει τέλεια, να κάνεις double cleanse για να φύγει όλη η κούραση της μέρας από πάνω σου, να βάλεις λίγο lip balm ή ένα face mist. Τριάντα δευτερόλεπτα αρκούν για να νιώσεις ότι δεν σε παραμελείς κι αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας.

Ο χειμώνας μπορεί να είναι απαιτητικός, αλλά δεν χρειάζεται να τον αντιμετωπίζεις με βαριά διάθεση. Αρκεί να θυμάσαι ότι, ακόμα και στις πιο γκρίζες μέρες, έχεις τρόπους να φέρεις λίγο φως.