4 Ιδέες για Σκίαση Εξωτερικού Χώρου

Ο ελληνικός ήλιος είναι υπέροχος, αλλά τις θερμές ημέρες του καλοκαιριού, η ανάγκη για δροσιά στον κήπο, τη βεράντα ή την ταράτσα γίνεται επιτακτική. Ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού μας αποτελεί πλέον την προέκταση του καθιστικού μας. Η σωστή σκίαση του εξωτερικού χώρου δεν μας προστατεύει μόνο από την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά μεταμορφώνει έναν άλλοτε ανεκμετάλλευτο χώρο σε έναν χώρο που μπορούμε να μαζευτούμε, να κάτσουμε και να χαλαρώσουμε. Αν αναζητάτε έξυπνες και καλαίσθητες ιδέες για να προστατευτείτε από τον ήλιο, είστε στο σωστό μέρος. Ας δούμε τις πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές λύσεις της αγοράς.

1. Πέργκολες Αλουμινίου

Αν ψάχνετε για μια λύση που συνδυάζει κορυφαία αντοχή στον χρόνο, minimal αισθητική και μηδενική ανάγκη για φροντίδα, οι πέργκολες αλουμινίου είναι ο αδιαμφισβήτητος νικητής της κατηγορίας. Είναι η πιο δημοφιλής επιλογή γιατί αντίθετα με τις παραδοσιακές ξύλινες κατασκευές, το αλουμίνιο δεν επηρεάζεται από την υγρασία, τη βροχή ή τον καυτό ήλιο, δεν σαπίζει και δεν χρειάζεται βάψιμο κάθε χρόνο. Είναι ιδανικό ακόμα και για παραθαλάσσιες περιοχές με έντονη αλμύρα.

Οι πέργκολες ταιριάζουν απόλυτα σε μοντέρνες κατοικίες, αυξάνουν την αξία του ακινήτου και μπορούν να εξοπλιστούν με κρυφό φωτισμό LED, αυτοματισμούς ή πλευρικά προστατευτικά τζάμια.

2. Σύγχρονες Τέντες

Οι τέντες παραμένουν η πιο διαδεδομένη επιλογή για τα ελληνικά μπαλκόνια, όμως η τεχνολογία τις έχει αλλάξει ριζικά. Ξεχάστε τις παλιές τέντες που φαίνονταν άσχημες όταν μαζεύονταν. Οι

“τέντες κασέτα” κλείνουν ερμητικά μέσα σε ένα κομψό μεταλλικό κουτί, προστατεύοντας το ύφασμα και τους βραχίονες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Επίσης, δεν χρειάζεται να γυρίζετε τους βραχίονες, αφού πλέον μπορείτε να τις ανεβάζετε και να τις κατεβάζετε με ένα τηλεχειριστήριο. Με αυτό τον τρόπο η ζωή σας γίνεται ευκολότερη.

3. Πανιά Σκίασης

Αν θέλετε να δώσετε μια ανάλαφρη, νησιώτικη ή “boho” αίσθηση στον κήπο ή την ταράτσα σας, τα πανιά σκίασης είναι μια εξαιρετική εναλλακτική οδός. Πρόκειται για ανθεκτικά, τεντωμένα υφάσματα σε γεωμετρικά σχήματα που αγκυρώνονται σε τοίχους ή ειδικούς στύλους. Μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικά πανιά σε διάφορα ύψη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα.

Είναι μια αρκετά οικονομική λύση, αλλά απαιτεί προσοχή στην τοποθέτηση ώστε να αντέχει στους δυνατούς ανέμους.

4. Φυσική Σκίαση

Για τους λάτρεις του φυσικού περιβάλλοντος, η φύση προσφέρει την πιο δροσερή λύση. Η δημιουργία ενός στεγάστρου με αναρριχώμενα φυτά όπως η βουκαμβίλια, το κλήμα ή το γιασεμί, προσφέρει κάτι που κανένα τεχνητό υλικό δεν μπορεί.

Τα φυτά δεν μπλοκάρουν απλώς τις ακτίνες του ήλιου, αλλά μέσω της διαδικασίας της διαπνοής απελευθερώνουν υγρασία, μειώνοντας αισθητά την πραγματική θερμοκρασία κάτω από το στέγαστρο.

Η τελική επιλογή για τη σκίαση του εξωτερικού σας χώρου εξαρτάται από τον προϋπολογισμό σας, τις ιδιαιτερότητες του χώρου και το στυλ που θέλετε να δώσετε. Αν αναζητάτε μια μόνιμη, στιβαρή και πολυτελή λύση που θα ξεχάσετε να τη συντηρήσετε, οι πέργκολες αλουμινίου αξίζουν κάθε ευρώ της επένδυσης. Αν πάλι επιθυμείτε ευελιξία και χαμηλότερο αρχικό κόστος, οι σύγχρονες τέντες και τα πανιά σκίασης θα μεταμορφώσουν εξίσου όμορφα την καθημερινότητά σας.