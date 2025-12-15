5 ξένες ταινίες που έχουν κερδίσει Όσκαρ και ίσως δεν έχετε δει ακόμα

Σύντομα θα πραγματοποιηθούν και πάλι τα φετινά Όσκαρ, αν και φέτος τα διάσημα βραβεία της Ακαδημίας του Χόλιγουντ θα πραγματοποιηθούν σε ένα πιθανό υβριδικό μορφότυπο δύο μήνες αργότερα από το συνηθισμένο, λόγω των περιορισμών του Covid 19.

Αυτά τα βραβεία αναδεικνύουν κάθε χρόνο τα καλύτερα της αμερικανικής και της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας, απονέμοντας τα πολυπόθητα βραβεία για τις καλύτερες ηθοποιικές ερμηνείες, τα καλύτερα soundtrack και τα πιο εντυπωσιακά ειδικά εφέ, μεταξύ άλλων. Φυσικά, απονέμονται και πολλά άλλα βραβεία, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας που δυστυχώς πολύ συχνά παραβλέπεται. Το βραβείο για την καλύτερη διεθνή ταινία μεγάλου μήκους, δηλαδή την παραγωγή που γυρίστηκε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Το «Parasite», το «Roma» και το «Crouching Tiger, Hidden Dragon» είναι μερικές από τις πιο διάσημες ταινίες της τελευταίας δεκαετίας που κατάφεραν να κερδίσουν το βραβείο «Foreign Oscar», αλλά, είμαστε σίγουροι, υπάρχουν και λιγότερο γνωστοί τίτλοι που πιθανότατα δεν έχετε διαβάσει ή δει ποτέ!

Σας παρουσιάζουμε πέντε διεθνείς νικητές Όσκαρ που σίγουρα αξίζει να δείτε στις ήσυχες ώρες.

«The Official Story», (1985) – Αργεντινή.

Αυτό το δράμα επικεντρώνεται στη σχέση μιας μητέρας με την υιοθετημένη κόρη της κατά τη διάρκεια των σοβαρών πολιτικών αναταραχών στην Αργεντινή της δεκαετίας του 1980. Η Alicia, που ενσαρκώνεται από τη Norma Aleandro, υποδύεται μια μητέρα που μια μέρα αρχίζει να αναρωτιέται από πού μπορεί να προέρχεται η υιοθετημένη κόρη της: Μήπως την έκλεψαν από τη βιολογική της μητέρα, που μπορεί να ήταν πολιτική κρατούμενη της στρατιωτικής χούντας της Αργεντινής; Όσο περισσότερο ερευνά την καταγωγή του παιδιού της, τόσο περισσότερο πιστεύει ότι οι φόβοι της μπορεί να είναι αληθινοί, ειδικά επειδή πρέπει να υποθέσει ότι ο ίδιος ο σύζυγός της είναι μέλος του στρατιωτικού καθεστώτος που κρύβεται πίσω από αυτές τις φρικαλεότητες.

Καθώς η Alicia προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο σε αυτή την βραβευμένη ταινία, η ταινία μας μεταφέρει σε ένα συναισθηματικό τρενάκι του λούνα παρκ, βυθίζοντάς μας σε ένα μείγμα θρίλερ, τραγωδίας και ηθικού δράματος. Η πρωταγωνίστρια, Aleandro, κέρδισε επίσης το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών την ίδια χρονιά για την εξαιρετική της ερμηνεία, και η συναρπαστική πλοκή της ταινίας οδήγησε σε πολλές άλλες επιτυχίες – όλες εκτός Αργεντινής, φυσικά, με αποκορύφωμα τα πολυπόθητα Όσκαρ.

«Όλα για τη μητέρα μου» (1999) – Ισπανία.

Η μαύρη κωμωδία του Pedro Almodóvar είναι στην πραγματικότητα μια ταινία αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, που εστιάζει, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, σε μια ποικιλία ανθρώπινων συναισθημάτων, κυρίως στον έρωτα, την απώλεια μιας προσωπικής σχέσης και την αναγέννηση της χαράς της ζωής που θεωρούταν χαμένη. Η πλοκή της ταινίας περιστρέφεται γύρω από την ιστορία της Μανουέλα, η οποία, αντιμετωπίζοντας τον τραγικό θάνατο του γιου της, προσπαθεί να βρει παρηγοριά με παλιούς φίλους που γνωρίζει από τα προηγούμενα χρόνια. Το ταξίδι της την οδηγεί στη Βαρκελώνη, τον τόπο της αποτυχημένης σχέσης της με τον πρώην σύζυγό της Εστεμπάν, ο οποίος με τα χρόνια έχει γίνει τρανσέξουαλ και τώρα ζει μια εντελώς διαφορετική ζωή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην καταλανική πρωτεύουσα, βρίσκει υποστήριξη από τους ισχυρούς φίλους της, πρώτα από μια παλιά γνωριμία – την τρανσέξουαλ πόρνη «La Agrada» – και αργότερα από μια γνωστή ηθοποιό που θαύμαζε τον γιο της. Και τελικά βρίσκει ενθάρρυνση από μια νεαρή καλόγρια, που υποδύεται με επιτυχία η Πενέλοπε Κρουζ.

Ο

Αλμοδόβαρ συνδυάζει επιδέξια όλα αυτά τα προκλητικά θέματα για να ζωγραφίσει ισχυρές εικόνες ισχυρών γυναικών. Για την κινηματογραφική του δημιουργία, έλαβε το βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ των Καννών, αλλά και το διάσημο Όσκαρ την ίδια χρονιά, ακριβώς έντεκα χρόνια μετά τη δημιουργία της τραγωδιακής κωμωδίας «Γυναίκες στο χείλος της νευρικής κατάρρευσης», που είχε ήδη λάβει θετικές κριτικές.

Το «Ladies’ Gabit» ήταν το κινηματογραφικό θέμα συζήτησης του περασμένου έτους, καθώς αυτή η μίνι σειρά στο Netflix γοήτευσε τον τηλεοπτικό κόσμο κυρίως λόγω της απίστευτης ιστορίας ενός παιδιού-θαύματος που κατάφερε να κερδίσει το ένα τουρνουά σκακιού μετά το άλλο, καταλήγοντας τελικά να γίνει ο καλύτερος στο παιχνίδι. Αλλά και το «Dangerous Moves» του 1984 ασχολήθηκε με ένα πολύ παρόμοιο θέμα. Ο νεαρός επαναστάτης Fromm ανταγωνίστηκε τον καταξιωμένο γκραντμάστερ του σκακιού Liebskind, ο οποίος ήταν επίσης ο πρώην δάσκαλός του στο σκάκι.

Ο Fromm ξεχωρίζει σε αυτή τη σειρά, επειδή μπορεί πάντα να βασίζεται στην ικανότητά του να απομνημονεύει περίπλοκες σκακιστικές ακολουθίες. Αυτό του δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στο παιχνίδι, το οποίο μπορεί να συγκριθεί με το μέτρημα των καρτών στο μπλακτζάκ. Η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο αντιπάλων αυξάνεται καθώς προχωρά η ταινία, γεγονός που οδηγεί ταυτόχρονα σε στιγμές μεγάλης έντασης, αλλά και σε μερικά χιουμοριστικά σημεία.

«Η ζωή των άλλων» (2006) – Γερμανία.

«Ο Μεγάλος Αδελφός σε παρακολουθεί», αλλά όχι μόνο μέσω δημόσιων καμερών παρακολούθησης ή ψηφιακών ιχνών στο διαδίκτυο. Γιατί τι συμβαίνει όταν ο «Μεγάλος Αδελφός» σε κατασκοπεύει και σε ελέγχει στο ίδιο σου το σπίτι;

«Η ζωή των άλλων» δείχνει τους τρόμους και τους φόβους στο κράτος παρακολούθησης της Στάζι της ΛΔΓ λίγο πριν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Ένας επιτυχημένος θεατρικός συγγραφέας, τον οποίο υποδύεται ο Σεμπάστιαν Κοχ, ξεκινά μια ερωτική σχέση με μια από τις πρωταγωνίστριές του, την οποία υποδύεται η Μαρτίνα Γκέντεκ, η οποία τυχαίνει να συνεργάζεται με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Στάζι, τον Βίεσλερ. Κατακυριευμένος από ζήλια, ο Βίεσλερ κατασκοπεύει το διαμέρισμα του θεατρικού συγγραφέα, όπου οι εραστές συναντιούνται συχνά. Ο αξιωματούχος της Στάζι είναι αποφασισμένος να εκδικηθεί τον αντίπαλό του, αλλά ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνει;

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους αυτό το θρίλερ κέρδισε δικαίως το Όσκαρ για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία ήταν σίγουρα το γεγονός ότι το καταπιεστικό καθεστώς της Στάζι αποδόθηκε με τόσο εντυπωσιακό τρόπο στην ταινία, ώστε να γοητεύσει το κοινό, ειδικά εκείνους που δεν είχαν ιδέα για την εποχή και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ανατολική Γερμανία εκείνη την περίοδο.

«A Fantastic Woman» (2017) – Χιλή.

Αυτή η διεθνής συμπαραγωγή βασίζεται στο πρωτότυπο σενάριο του Χιλιανού σκηνοθέτη Sebastián Lelio, ο οποίος σε αυτή την ταινία κατάφερε επίσης να κρατήσει επιδέξια έναν καθρέφτη στην ίδια του την κοινωνία και να αποκαλύψει τις τυπικές προκαταλήψεις που προκύπτουν στη ζωή μιας τρανσέξουαλ γυναίκας. Σε αυτό το συγκινητικό δράμα, η ανθρώπινη ανάγκη για πένθος αρνείται και αντιμετωπίζονται τα πολλά εμπόδια που προκύπτουν για ένα τρανσέξουαλ άτομο.

Όταν ο εραστής της Ορλάντο, τον οποίο υποδύεται ο Φρανσίσκο Ρέγιες, πεθαίνει ξαφνικά από ανεύρυσμα, η Μαρίνα, την οποία υποδύεται η Ντανιέλα Βέγκα, πρέπει να αντιμετωπίσει την καθολική εχθρότητα της οικογένειάς της και των αρχών, οι οποίες αντιδρούν στη σχέση τους με καχυποψία και απόρριψη. Όχι μόνο γίνεται αντικείμενο χλευασμού στο κοινό λόγω του φύλου της, αλλά πρέπει επίσης να υποβληθεί σε ταπεινωτικές σωματικές εξετάσεις.

Η ταινία είναι μοναδική από πολλές απόψεις και κάνει μια εμφατική προσπάθεια να μεταδώσει με δεξιοτεχνία τη θλίψη της Μαρίνα. Μια συναρπαστική σκηνή χορού και μια παρορμητική μάχη ενάντια στις ακραίες καιρικές συνθήκες είναι μόνο δύο από τους τρόπους με τους οποίους η Μαρίνα ενσαρκώνει αυτόν τον αγώνα. Στο τέλος, μας παρουσιάζεται μια συναρπαστική ταινία που πραγματικά αξίζει περισσότερο από αυτό το Όσκαρ ξένων ταινιών.