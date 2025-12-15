My market: Μεγάλος διαγωνισμός «Μαζί, για τα καρότσια της χρονιάς» με δώρα που ξεπερνούν τις 85.000€!

Η πιο φωτεινή εποχή του χρόνου αποκτά ακόμη περισσότερη λάμψη χάρη στον μεγάλο γιορτινό διαγωνισμό των My market «Μαζί, για τα καρότσια της χρονιάς», που μοιράζει πλούσια δώρα συνολικής αξίας 85.200€ και υπόσχεται να προσθέσει σε κάθε σπίτι, λίγη ακόμα από τη μαγεία των γιορτών! Όλα αυτά αποτυπώνονται πολύ όμορφα και στην ταινία που δημιούργησαν για τον γιορτινό διαγωνισμό τους τα My market με κεντρικούς ήρωες 4 αξιαγάπητα πλάσματα, τα οποία μέσα σε ένα κατάστημα γεμίζουν τα καρότσια της χρονιάς.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, όλοι οι πελάτες των My market έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και να διεκδικήσουν εντυπωσιακά έπαθλα:

26 μεγάλοι τυχεροί θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή My market αξίας 3.000€

θα κερδίσουν από μία Καθημερινά 2 τυχεροί κερδίζουν στη στιγμή μία δωροεπιταγή My market αξίας 100€

Η διαδικασία συμμετοχής είναι ιδιαίτερα απλή. Με αγορές αξίας από 10€ και άνω, οι καταναλωτές λαμβάνουν έναν δωροκωδικό, τον οποίο μπορούν γρήγορα και εύκολα να καταχωρήσουν δωρεάν στην σελίδα του διαγωνισμού, μέσω του My market mobile app ή με αποστολή SMS στο 54045 (χρέωση 0,34€).

Επιπλέον, με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες κερδίζουν διπλάσιους πόντους, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητές τους στη μεγάλη κλήρωση για τις 26 δωροεπιταγές των 3.000€. Όλα τα προϊόντα που προσφέρουν διπλούς πόντους παρουσιάζονται στο φυλλάδιο των My market.

Ο γιορτινός θα διαρκέσει έως και τις 07/01/2025. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε διαθέσιμες στο mymarket.gr.

Μαζί για όσα αγαπάς!

Καλές Γιορτές από τα My market!