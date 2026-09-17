Νόμιμο πόκερ στην Ελλάδα: τι ισχύει για τους παίκτες

Online πόκερ στην Ελλάδα: τι είναι νόμιμο

Το πόκερ κουβαλά μια ιδιαιτερότητα που το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Οι παίκτες το αντιλαμβάνονται ως παιχνίδι δεξιότητας και όχι τύχης, και από αυτή την αντίληψη προκύπτει η υπόθεση ότι το νομικό πλαίσιο θα έπρεπε να τους αντιμετωπίζει διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Το ελληνικό δίκαιο δεν κάνει αυτή τη διάκριση.

Πώς κατατάσσεται

Το πόκερ και οι παραλλαγές του κατονομάζονται ρητά στα «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» του νόμου, μαζί με τα παίγνια καζίνο, είτε διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση με κρουπιέρη είτε με γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Ρητά αναφέρονται και τα τραπέζια που παίζονται μεταξύ παικτών, τόσο ως cash games όσο και ως τουρνουά. Δηλαδή η κατάταξη προκύπτει από το γράμμα του πλαισίου και όχι από ερμηνεία, ανεξάρτητα από το ποσοστό δεξιότητας που αναγνωρίζει κανείς στη μακροχρόνια απόδοση ενός παίκτη.

Πρακτική συνέπεια είναι ότι η προσφορά online poker απαιτεί άδεια, με τις ίδιες υποχρεώσεις που ισχύουν για κάθε άλλη μορφή παιχνιδιού: ταυτοποίηση, όρια, διαχωρισμός κεφαλαίων, υποβολή αναφορών. Οι πάροχοι που εμφανίζονται ως πλατφόρμες πόκερ με ελληνική άδεια λειτουργούν εντός αυτού του πλαισίου, και όσοι δεν εμφανίζονται πουθενά λειτουργούν εκτός.

Πού γίνεται συνήθως το λάθος

Η πιο συχνή παρανόηση αφορά τις διεθνείς πλατφόρμες. Ένας παίκτης βρίσκει γνωστό όνομα με τεράστια βάση χρηστών και μεγάλα τραπέζια, θεωρεί ότι το μέγεθος συνεπάγεται νομιμότητα και εγγράφεται. Το μέγεθος δεν συνεπάγεται τίποτα ως προς την ελληνική αδειοδότηση.

Η δεύτερη παρανόηση αφορά τη φορολογία. Κυκλοφορεί η αντίληψη ότι τα κέρδη από πόκερ δεν δηλώνονται επειδή προέρχονται από δεξιότητα. Στις αδειοδοτημένες πλατφόρμες ο φόρος παρακρατείται στην πηγή σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα, ενώ σε πλατφόρμα εκτός πλαισίου δεν γίνεται καμία παρακράτηση, γεγονός που μεταθέτει εξ ολοκλήρου το ζήτημα στον ίδιο τον παίκτη.

Η τρίτη αφορά τα ιδιωτικά παιχνίδια. Το κρίσιμο δεν είναι ο χώρος αλλά αν κάποιος αποκομίζει όφελος από τη διοργάνωση: μια παρτίδα μεταξύ φίλων είναι άλλο πράγμα από παιχνίδι που στήνεται με κέρδος για τον διοργανωτή, και το δεύτερο εμπίπτει στη διοργάνωση παιγνίου χωρίς άδεια.

Τι αλλάζει η άδεια για τον παίκτη

Στο πόκερ η εμπιστοσύνη αφορά κάτι που δεν αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια: τους άλλους παίκτες. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η πλατφόρμα πληρώνει, αλλά αν στο τραπέζι κάθονται πραγματικοί αντίπαλοι.

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ρητές σε αυτό. Το σύστημα του παρόχου οφείλει να διαθέτει μηχανισμό που ανιχνεύει και αποτρέπει συμπαιγνία παικτών, τεχνητό λογισμικό παίκτη, αθέμιτα πλεονεκτήματα και κάθε δυνατότητα να επηρεαστεί η έκβαση ενός παιχνιδιού ή ενός τουρνουά. Προβλέπεται επίσης ενημέρωση των παικτών για το πώς τα bots μπορούν να επηρεάσουν ένα παιχνίδι και οδηγίες για να αναφέρουν αντικανονική χρήση. Ο έλεγχος δεν εξαλείφει το φαινόμενο, δημιουργεί όμως υποχρέωση και κόστος για τον πάροχο που αδιαφορεί.

Σε πλατφόρμα χωρίς άδεια δεν υπάρχει καμία τέτοια υποχρέωση, ούτε τρόπος να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται οτιδήποτε. Ο παίκτης που χάνει συστηματικά σε ένα τραπέζι δεν έχει πού να αναφέρει την υποψία του, και η πλατφόρμα δεν έχει κανένα κίνητρο να ερευνήσει.

Τα τραπέζια με πραγματικά χρήματα και τα υπόλοιπα

Οι πλατφόρμες προσφέρουν παράλληλα τραπέζια με εικονικά ποσά, τα οποία δεν εμπίπτουν στο ίδιο πλαίσιο επειδή δεν υπάρχει διακύβευση. Η μετάβαση από τα ένα στα άλλα είναι όμως σχεδιασμένη να μοιάζει ασήμαντη, με το ίδιο περιβάλλον και τα ίδια χειριστήρια.

Το πρόβλημα είναι ότι η συμπεριφορά των αντιπάλων στα εικονικά τραπέζια δεν έχει καμία σχέση με εκείνη στα κανονικά. Χωρίς πραγματικό κόστος, οι παίκτες συμμετέχουν σε πολύ περισσότερα χέρια και ακολουθούν επιθετική τακτική που δεν θα ακολουθούσαν διαφορετικά. Η εμπειρία που αποκτάται εκεί είναι παραπλανητική και οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα για το επίπεδο του ίδιου του παίκτη.

Η ίδια λογική ισχύει και για τα τουρνουά με μικρό αντίτιμο. Το χαμηλό κόστος συμμετοχής αλλάζει ριζικά τον τρόπο που παίζουν οι υπόλοιποι, οπότε ένα αποτέλεσμα εκεί δεν προεξοφλεί τίποτα για τραπέζια υψηλότερου επιπέδου.

Τι ζητά η πλατφόρμα και πότε

Η ταυτοποίηση τοποθετείται πριν από την πρώτη ανάληψη και όχι κατά την εγγραφή, όπως σε κάθε αδειοδοτημένο πάροχο. Στο πόκερ αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία, επειδή ο έλεγχος ταυτότητας είναι το βασικό εργαλείο εντοπισμού πολλαπλών λογαριασμών στο ίδιο τραπέζι.

Ένας παίκτης που αρνείται να ταυτοποιηθεί δεν προστατεύει την ιδιωτικότητά του, αφού έχει ήδη δώσει στοιχεία πληρωμής. Απλώς καθυστερεί έναν έλεγχο που θα γίνει ούτως ή άλλως, με το υπόλοιπό του δεσμευμένο στο ενδιάμεσο.

Η γεννήτρια και το ανακάτεμα

Η διανομή των φύλλων στο online πόκερ παράγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών, το ίδιο λογισμικό που χρησιμοποιείται στα RNG παιχνίδια. Η πιστοποίησή του από αναγνωρισμένο οργανισμό είναι αυτό που τεκμηριώνει ότι η διανομή δεν είναι προβλέψιμη ούτε επηρεάσιμη.

Το πιστοποιητικό επαληθεύεται στη σελίδα του φορέα που το εξέδωσε και όχι από το σήμα που εμφανίζει η πλατφόρμα. Είναι ο ίδιος έλεγχος που ισχύει για κάθε μορφή παιχνιδιού, με τη διαφορά ότι στο πόκερ οι παίκτες τείνουν να τον παραλείπουν, θεωρώντας ότι η δεξιότητα υπερκαλύπτει το ζήτημα.

Το κόστος που δεν φαίνεται

Στο πόκερ ο αντίπαλος δεν είναι το κατάστημα αλλά οι υπόλοιποι παίκτες, και το κατάστημα κρατά προμήθεια από κάθε πιάτο. Αυτή η προμήθεια είναι το πραγματικό κόστος συμμετοχής και συσσωρεύεται ανεξάρτητα από το αν ο παίκτης κερδίζει ή χάνει τη συγκεκριμένη παρτίδα.

Ένας παίκτης που κλείνει τη χρονιά στο μηδέν απέναντι στους αντιπάλους του έχει στην πραγματικότητα χάσει το άθροισμα των προμηθειών. Είναι ο λόγος για τον οποίο η μακροχρόνια κερδοφορία απαιτεί σαφή υπεροχή και όχι απλώς μέσο επίπεδο.

Το ζήτημα αυτό εμφανίζεται συχνά και ως οικονομικό θέμα των νοικοκυριών, ιδίως όταν η συμμετοχή αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματικό εισόδημα και όχι ως δαπάνη ψυχαγωγίας, όπως καταγράφεται στην οικονομική επικαιρότητα.

Ο έλεγχος πριν από το πρώτο τραπέζι

Ποιοι πάροχοι έχουν άδεια, και ποιοι ιστότοποι έχουν μπει σε φραγή, τα δημοσιεύει η αρχή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΕΠ, ελεύθερα προσβάσιμα. Η αναζήτηση τελειώνει πριν προλάβει κανείς να συμπληρώσει φόρμα εγγραφής.

Το κατώτατο όριο ηλικίας είναι 21+. Και επειδή στο πόκερ η προμήθεια τρέχει σε κάθε πιάτο, η αρνητική προσδοκία δεν εξαφανίζεται με τη βελτίωση της στρατηγικής για τη συντριπτική πλειονότητα των παικτών. Όταν η συμμετοχή παύει να είναι επιλογή και γίνεται συνήθεια που δεν ελέγχεται, το ζήτημα δεν λύνεται με αλλαγή πλατφόρμας, και ο ΕΟΠΑΕ είναι το σημείο όπου απευθύνεται κανείς. Στο πόκερ η πεποίθηση ότι το επόμενο τραπέζι θα διορθώσει το προηγούμενο είναι από τις πιο επίμονες, ακριβώς επειδή στηρίζεται στην ιδέα της δεξιότητας. Τα ζητήματα εξάρτησης απασχολούν σταθερά και τη στήλη κοινωνικών θεμάτων.