Έφυγε από τη ζωή η Αγγελική Αλβίζου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αμυγδαλής Αγιάς η Αγγελική Αλβίζου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος και Ελένη, Καλλιόπη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος και Βασιλική, Αγγελική και Γιώργος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Ιωάννης – Νικόλαος, Ιωάννης, Μαρία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ιωάννης και Κυριακή Μπαρτζιώκα, Ευθύμιος και Άννα Αλβίζου, Αικατερίνη Αλβίζου
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ: Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:00 μ.μ.
Σημ: Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Αγγελούλη.