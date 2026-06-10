Έφυγε από τη ζωή η Αγγελική Αλβίζου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αμυγδαλής Αγιάς η Αγγελική Αλβίζου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος και Ελένη, Καλλιόπη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος και Βασιλική, Αγγελική και Γιώργος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Ιωάννης – Νικόλαος, Ιωάννης, Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ιωάννης και Κυριακή Μπαρτζιώκα, Ευθύμιος και Άννα Αλβίζου, Αικατερίνη Αλβίζου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ: Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:00 μ.μ.

Σημ: Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Αγγελούλη.