Έφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Μπαργιώτα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών και κηδεύεται αύριο Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) η Αικατερίνη Μπαργιώτα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Αλεξάνδρα Μπαργιώτα, Κωνσταντίνος – Βίκυ Μπαργιώτα

Τα εγγόνια: Αθανάσιος, Αικατερίνη, Στεφανία

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 3.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

Για τη μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο.

Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας, σε ειδικό κυτίο που θα βρίσκεται έξω από τον Ιερό Ναό.