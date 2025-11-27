Έφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Πιπίνη

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών η Αικατερίνη Πιπίνη.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος & Χρυσούλα, Σταυρούλα, Ιωακείμ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνα & Νικόλαος, Αικατερίνη & Χρήστος, Αντώνης, Αθανάσιος, Κωνσταντίνος, Αικατερίνη

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Δημήτριος, Βασίλειος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 12:30 μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου