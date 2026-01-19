Έφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Τόκα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ) Λάρισας η Αικατερίνη Τόκα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Θεόδωρος Τόκας

Τα παιδιά: Γεώργιος – Σταυρούλα, Βασίλειος – Ελένη

Τα εγγόνια: Θεόδωρος, Παρασκευή, Αικατερίνη – Κωνσταντίνος, Δήμητρα – Βαγγέλης

Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τη 1:00 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).