Έφυγε από τη ζωή η Βιολέτα Χατζηνίκου-Δεληγιάννη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών και η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 24 Απριλίου και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα τελετών του αποτεφρωτηρίου νεκρών «Υπερίων» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η Βιολέτα Χατζηνίκου-Δεληγιάννη.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο σύζυγος: Κώστας Δεληγιάννης
Τα παιδιά: Λευτέρης Δεληγιάννης και Μαρία Καρακούλα, Δημήτρης Δεληγιάννης
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στην αίθουσα τελετών του αποτεφρωτηρίου από τις 12.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός αποτεφρωτηρίου.
Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας.