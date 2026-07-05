«Έφυγε» από τη ζωή η Δέσπω Μπάρα

Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών η Δέσπω Μπάρα. Η κηδεία της θα τελεστεί την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:30 π.μ. από το σπίτι μας Κρίτωνος Αθανασούλη 3, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ) Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Νικόλαος Μιχαήλ – Αικατερίνη Παρασκευά

Τα εγγόνια: Δέσποινα, Λάμπρος

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στην οικία μας από τις 10:00 μ.μ. σήμερα 5/7/2026

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)







