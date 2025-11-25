Έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Μήλιου

Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών η Ευαγγελία Μήλιου.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Θωμά Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Οδυσσέας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος & Γεωργία, Ιωάννης & Αναστασία, Όλγα & Κωνσταντίνος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Οδυσσέας & Αλεξάνδρα, Θωμαή & Χρήστος, Αγγελική & Μανώλης, Ευαγγελία

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 11:30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου