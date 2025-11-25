Έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελία Μήλιου

Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών η Ευαγγελία Μήλιου.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Θωμά Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Οδυσσέας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαράλαμπος & Γεωργία, Ιωάννης & Αναστασία, Όλγα & Κωνσταντίνος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Οδυσσέας & Αλεξάνδρα, Θωμαή & Χρήστος, Αγγελική & Μανώλης, Ευαγγελία
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 11:30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου