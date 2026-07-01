Έφυγε από τη ζωή η Ζωή Γεωργίου σε ηλικία 64 ετών.

Ο αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 7:00 μ.μ. στο κιόσκι του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας, καθώς η σορός της θα αποτεφρωθεί, κατόπιν δικής της επιθυμίας, την επόμενη ημέρα στο ΚΑΝ ΥΠΕΡΙΩΝ Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Τα παιδιά: Νικόλαος – Μαρίνα, Φιλάρετος – Βιβή, Θεοδώρα

Τα εγγόνια: Νικήτας, Πάνος, Στέλιος, Μαρία, Ειρήνη

Τα αδέλφια: Βαγγέλης – Κατερίνα

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Ο καφές θα δοθεί στο Κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.